Sampdoria : le retour chahuté de Massimo Ferrero au stade

ESCLUSIVOSAMPDORIA: il video della fuga dell'ex presidente Massimo Ferrero che, scortato dalle forze dell'ordine abbandona lo Stadio Luigi Ferraris di Genova dopo la forte contestazione dei tifosi blucerchiati. #SampRoma #ferrero #genova #ASRoma #sampdoriavsasroma #samp pic.twitter.com/kDF70XXvxF — Tg La7 (@TgLa7) October 17, 2022

TP

Accueil glacial.Huit mois après sa mise en examen pour mise en faillite d’entreprise de manière frauduleuse , Massimo Ferrero a décidé de faire son retour à Luigi-Ferraris pour cette rencontre entre la Sampdoria et la Roma (0-1) . Et l’ancien président génois n’a pas été accueilli de la meilleure des manières, en premier lieu par la nouvelle direction du club. Le nouveau président Marco Lanna s’est tout simplement installé dans une autre partie de la tribune présidentielle pour éviter de croiser le regard de son prédécesseur.Avertis de sa présence, des tifosi de la tribune Gradinata Sud ont clamé des chants hostiles à l’encontre de Massimo Ferrero. Et c’est à la pause que la situation s’est tendue : alors que l’ancien président desse rendait aux abords des stands pour se faire une petite collation, des supporters de la Samp ont voulu s’en prendre physiquement à leur ancien bourreau. Menacé verbalement et physiquement, Massimo Ferrero a été escorté par une dizaine de policiers anti-émeute et s'est retrouvé contraint de quitter l’enceinte génoise, manquant donc la deuxième période.Une seconde période où la bande à Stanković s’est montrée plus séduisante que lors de la première. Un signe ?