Sampaoli, Payet et Galtier présents à la commission de discipline

EG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les Marseillais montent à Paris...Une commission de discipline exceptionnelle se prépare à la LFP après les incidents de Nice-OM . Pour l'occasion, la Ligue a d'ailleurs délocalisé le rendez-vous dans un hôtel parisien. Et l'OM aussi voit les choses en grand. Pour défendre leur cas après les incidents du 22 août, les Marseillais ont décidé de venir en force ce mercredi selon RMC Sport . Jorge Sampaoli, Pablo Fernandez ( le préparateur physique volcanique ) et Dimitri Payet accompagneront Pablo Longoria, Jacques Cardoze (directeur de la communication) et deux personnes du service juridique. L’entraîneur argentin tiendrait à défendre ses troupes, témoigner du manque de sécurité et du sentiment de peur ressenti. S’il s’énerve, la commission risque de découvrir elle aussi un certain sentiment de peur.Dans le camp d'en face, Christophe Galtier sera également de la partie. Mais contrairement à Sampaoli, il n’aura à ses côtés que Marion Combe, la directrice juridique du club. Dante, Jean-Clair Todibo et Justin Kluivert assisteront à la commission en visio-conférence. Tout ce beau monde sera fixé dans la soirée sur les sanctions définitives et le résultat du match. L’Équipe avance qu’il pourrait être purement et simplement gelé, n’attribuant donc aucun point aux deux camps. En attendant le verdict, Pablo Fernandez est suspendu et l’Allianz Riviera à huis clos à titre conservatoire.