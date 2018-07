Sampaoli ne devrait pas rester sélectionneur

168

Après avoir envoyé Javier Mascherano et Lucas Biglia à la retraite , les Bleus ont fait du grabuge en Argentine.D'après les médias nationaux TyC Sports et TNT Sports, l'avenir de Jorge Sampaoli s'écrit en pointillé au sein de la Fédération argentine de football. En poste depuis un an et fortement critiqué par des légendes de l'comme Maradona ou encore Ardiles , Sampaoli ne devrait pas continuer l'aventure avec la sélection double championne du monde, éliminée samedi par la France en huitième de finale du Mondial (4-3).La presse locale avait déjà fait état, après la défaite en phase de poules face à la Croatie (3-0), d'un renversement de Sampaoli par les joueurs, avec à leur tête Lionel Messi et Javier Mascherano . Une rébellion qu'avait démentie Claudia Tapia, le président de la Fédération argentine de foot, en conférence de presse. Pointé du doigt pour ses choix – notamment celui de se passer de certains joueurs de talent comme Dybala – et ses principes de jeu indiscernables, l'ancien coach du FC Séville n'a jamais réussi à fédérer autour de sa personne.TyC Sports et TNT Sports assurent désormais que le boss de la Fédé espérerait une séparation à l'amiable, mais qu'en cas d'entêtement de Jorge Sampaoli, ce dernier serait purement et simplement limogé.