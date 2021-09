"Sampaoli me dijo cosas que después no eran así. Me trataba como si fuese uno de los mejores y después me limpió en el Mundial sin darme explicaciones. Es una persona muy rara"Di María y lo que dejó Rusia 2018, en el @liberotyc VS. con @matipelliccioni. pic.twitter.com/xIhKo0MMgj — TyC Sports (@TyCSports) September 1, 2021

Y a des jours avec et des jours Sampaoli.On savait que Jorge Sampaoli pouvait paraître extravagant par moment, apparement, il l’est aussi pour ses propres joueurs. Ángel Di María a connu l'actuel coach de l'OM en tant que sélectionneur avec l’Argentine lors du Mondial 2018. Un épisode terminé prématurément après l’élimination de l’en huitièmes de finale face à la France. Ce qui a laissé une bonne amertume dans les souvenirs du joueur du PSG., affirme-t-il dans une interview pour TyC Sports. Il me traitait comme si j'étais l'un des meilleurs mais après un seul match il m'a mis de côté pendant la Coupe du monde, sans me donner la moindre explication. »Et si le gaucher a pourtant participé à trois des matchs de sa sélection en Russie, il insiste sur le personnage de Sampaoli.(le manager de la sélection), poursuit-il.aura l’occasion de lui reprocher tout ça le 24 octobre au Vélodrome, à l’occasion du premier Classique de la saison.Énerver Sampaoli, peut-être pas la meilleure des idées.