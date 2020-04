Samba Diop : deux ans après, toujours les mêmes questions

Le 7 avril 2018, la disparition de Samba Diop, jeune footballeur du centre formation du Havre AC, terrassait sa famille et les supporters ciel et marine. Deux ans après le drame, les circonstances du décès du joueur restent inexpliquées, laissant la famille Diop dans le désarroi. Malheureux anniversaire.

« Maman, je vais mourir, et c’est à cause de l’injection »

Le silence prend la parole

« On n’avait pas de médecin fixe au club »

On connaît l'histoire. On la connaît depuis deux ans, moment où Samba Diop s'est éteint brutalement. C'était le 7 avril 2018. La veille, ce grand espoir du Havre Athletic Club avait appris que le club dont il défendait les couleurs depuis ses cinq ans lui proposait de réaliser un premier rêve : signer son premier contrat professionnel. Disons les choses clairement : en deux ans, personne n'a vraiment réussi à faire le deuil de Samba, et surtout pas ses proches, focalisés sur les conditions troubles qui ont accompagné la mort de Samba. Une disparition qui soulève de nombreuses interrogations, raison pour laquelle Arame, la maman de Samba, se bat chaque jour depuis deux longues années. Un combat difficile et nécessaire. Vingt-quatre mois se sont écoulés depuis le drame, et la famille, bien qu'écrasée par la douleur, garde espoir de connaître un jour la vérité lui permettant d’entamer un deuil jusque-là impossible. Comment Samba, un jeune sportif en pleine forme, a-t-il pu mourir subitement, sans aucune explication ? Les Diop souhaitent que les « responsables » sortent du silence., raconte Arame Diop. Le vendredi 6 avril 2018, Samba avait effectué un entraînement avec l'équipe réserve, le lendemain, il devait participer à une rencontre contre Lorient. À la fin de la séance, le défenseur rejoint la salle de soins afin d’apaiser une douleur à la hanche qu’il avait depuis quelques semaines. C’est à ce moment que la kinésithérapeute l’emmène voir le médecin du club. Ce dernier procède à une injection de kétoprofène, un anti-inflammatoire. Son état se dégrade rapidement au cours de la journée."Maman je vais mourir et c’est à cause de l’injection" » , poursuit-elle. Transporté à l’hôpital, Samba décède quelques heures plus tard.L’autopsie réalisée par la suite révélera une « défaillance multiviscérale majeure » , conclusion qui laisse un goût amer à la famille Diop, persuadée que l’injection effectuée quelques heures plus tôt a un lien avec la mort de Samba., explique MYassine Bouzrou, l’avocat de la famille. Selon lui, l’utilisation de kétoprofène relève tout simplement de l’erreur médicale :Cette gêne à la hanche, le joueur de 18 ans avait pour habitude de la soulager lui-même avant et après chaque effort physique, mais jusque-là, il n’avait jamais été question d’injection., précise sa mère. De fait, à la suite des résultats de l’autopsie jugés non concluants, une information judiciaire est ouverte et une contre-expertise est réclamée par la famille afin de déceler les véritables causes de la mort.Deux ans plus tard, l’enquête ouverte par le parquet du Havre est au point mort, et les conclusions des expertises médico-légales ne sont toujours pas connues., implore Arame Diop. Une attente insoutenable qui a poussé l’entourage du joueur à déposer plainte en décembre dernier contre l’association sportive du club, trois de ses dirigeants ainsi que le médecin pour homicide involontaire., affirme MBouzrou.Mais face à ces accusations, le club se mure dans le silence. Contacté par nos soins, il ne s’autorise plus aucune sortie médiatique, préférant attendre les résultats de l’enquête pour s’exprimer. En décembre dernier, Jean-Marc Poupel, le médecin du HAC, avouait au média Loopsider ne pas avoir consulté le dossier médical de Samba avant de procéder à l’injection de l’anti-inflammatoire, jugeant que cette pratique était sans risque :Du côté de la famille, le mutisme des dirigeants havrais pèse sur les cœurs, et les explications se font toujours attendre., déplore Arame Diop, convaincue que le silence auquel elle se heurte depuis de longs mois cache d’importants dysfonctionnements au sein du centre de formation normand.Les semaines précédant son décès, Samba était en convalescence et revenait tout juste d’une mononucléose. Le médecin Jean-Marc Poupel avait donné son feu vert pour qu’il regagne les terrains. Était-il vraiment en état de jouer ? La question se pose. Dans son procès-verbal, le médecin indique qu’il aurait reçu certaines pressions de la part de sa direction. Affirmant que cette dernière voulait absolument faire jouer le défenseur contre l'équipe réserve de Lorient, le samedi 7 avril 2018, et ce, malgré sa douleur à la hanche. Une version partagée par Teddy Okou (Créteil, prêté par Lille), coéquipier de Samba cette année-là :Le lendemain de l'injection, Samba était censé être titulaire lors de cette rencontre importante dans la course au maintien.De plus, au cours de la saison 2017-2018, il n’y avait plus de médecin permanent au centre de formation pour soigner et suivre la santé des jeunes footballeurs., note Şeref Can Büyük, passé par la Cavée verte en même temps que Samba. L’ancien médecin qui aurait quitté son poste à la fin de la saison précédente n’a pas été remplacé dans l’immédiat. La place a ainsi été laissée vacante durant plusieurs mois, jusqu’à ce que Jean-Marc Poupel reprenne les rênes fin 2018.s’interroge Arame.Deux ans après le drame, et malgré ce que la famille Diop et les supporters havrais ne cessent de réciter, difficile de dire que Samba repose en paix.