SAMA' : « On venait de Ramallah, Bethléem, Jéricho, Gaza »

Figure centrale de la nouvelle scène électronique palestinienne, SAMA' fait bouger les têtes et les lignes de la techno. Mais ce qu'elle préfère, c'est encore le football. La preuve : elle a fait partie de la première équipe nationale féminine de Palestine. Entretien avec une pionnière.

« Dans notre école, le foot était interdit aux filles. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire ! »

« Je pense que les femmes ont pu développer le foot parce que les hommes en étaient empêchés. Comme les règles étaient sévères pour eux, le gouvernement nous a aidées nous, les filles. »

« Tout l'argent arabe part dans des équipes étrangères, européennes voire même chinoises, et on se demande pourquoi on perd à la fin. »

« Le football crée une atmosphère, tu peux voir des gens d'horizons différents se réunir. Et ça, déjà, c'est politique. »

The Beating Wound | الجرح النابض

« J'ai très envie de faire un remix de Forever Blowing Bubbles. »

Palestine Underground | Hip Hop, Trap and Techno Documentary Featuring Sama' | Boiler Room

Propos recueillis par Eric Carpentier

C'est simple, il y a deux choses que je comprends dans la vie : la musique et le foot. Et je comprends mieux le foot que la musique. D'ailleurs, je voulais étudier le management du sport, mais mon père m'a dit : «» C'est devenu mon métier.J'ai commencé à jouer à quatre ans. La première fois que ma tante m'a emmenée voir un match, je suis restée à côté du gardien, je n'arrêtais pas de lui parler, jusqu'à ce que je me prenne un ballon en pleine tête. C'est mon premier souvenir !J'ai commencé à jouer en Jordanie , puis je suis arrivée en Palestine , à Ramallah, à sept ans. Sauf que dans notre école, le foot était interdit aux filles. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire ! J'avais sept ans, je voulais jouer et personne ne pouvait m'expliquer quelle différence y avait-il entre une fille et un garçon, pourquoi est-ce que je ne pouvais pas jouer. Sérieusement, pourquoi ? C'était une règle incompréhensible.Je l'ai dit à ma grand-mère, qui était une grande activiste féministe. Elle a harcelé le principal jusqu'à ce qu'il dise : «» Et c'est ce qu'on a fait. Plus tard, au lycée, j'ai saoulé les professeurs pour que nous puissions participer à des tournois. C'est comme ça qu'on a trouvé, dans chaque école, au moins deux filles qui savaient jouer. On est devenues amies, on a formé une équipe à Ramallah. On se croyait super fortes, les meilleures de Palestine ! On a invité une équipe universitaire de Bethléem, elles nous ont éclatées, du genre 7-0. On étaient choquées !Ça nous paraissait incroyable qu'elles sachent faire une passe sans regarder le ballon ! Mais on a continué à jouer contre elles, nous sommes devenues amies et la première équipe nationale est née.Oui, on a participé au championnat d'Asiedès 2005. La première participation officielle d'une équipe palestinienne féminine à un tournoi international.Très mal, on a presque tout perdu !On s'était entraînées ensemble peut-être deux fois avant le tournoi, car on venait de villes différentes : Ramallah, Bethléem, Jéricho, Gaza... La joueuse la plus âgée, notre capitaine, avait 21 ans. Et la plus jeune, 12 ans ! Natali Shaheen, je ne l'oublierai jamais. Elle était de Jéricho, super talentueuse, une vraie. Toute petite, mais super forte !Je pense que les femmes ont pu développer le foot parce que les hommes en étaient empêchés. Comme les règles étaient sévères pour eux, le gouvernement nous a aidées nous, les filles. Parce que le traitement des femmes est différent, qu'il est plus facile d'avoir un permis de voyager, des visas... Et puis personne n'y voyait d'impact politique : «» Aujourd'hui, tu vas en Palestine , tu vas voir des panneaux de publicité avec l'équipe masculine, je pense que les gens ne savent même pas que les femmes font aussi bien, voire mieux que les hommes. C'est triste, mais bon, l'intérêt grandit quand même un peu.J'ai eu plusieurs blessures au genou, la dernière dans un amical contre Sakhnin, une ville en territoires occupés. De là, j'ai commencé à avoir des rhumatismes, je ne pouvais plus jouer. Maintenant, je crame FIFA !J'ai toujours un ballon à la maison, je le sors régulièrement et du coup je casse plein de trucs à l'intérieur, mais bon, ça vaut le coup !Récemment, j'ai été pour la première fois à Madrid, je suis une grande fan du Real. Alors je suis allée au stade, j'ai fait la visite du musée, la totale. J'en ai profité pour acheter un vieux ballon : il est chez moi et quand je le regarde, je me dis : «Ah bon ? Ça ne m'étonne pas que la Thaïlande ait gagné, Bahrein est vraiment faible. Mais on ne sent rien, non. Si Madrid jouait un amical à Dubaï, il y aurait plus d'ambiance. C'est un problème du monde arabe, voilà pourquoi les cinq équipes ont perdu à la dernière Coupe du monde: tout l'argent arabe part dans des équipes étrangères, européennes voire même chinoises, et on se demande pourquoi on perd à la fin. En Palestine , on fait peut-être plus d'efforts, mais c'est sans doute parce qu'il y a un aspect politique plus important.L'année dernière, nous étions bien meilleurs. Pour l'instant, je n'ai vu que le résumé de Syrie Palestine (0-0), je crois que j'aurais eu une crise cardiaque si je l'avais regardé en direct. La Syrie est une équipe ancienne, très forte, c'est un bon résultat pour nous. Maintenant, je suis terrifiée par l' Australie Ils risquent de nous éclater, parce que la Jordanie a réussi à faire un bon résultat contre eux au premier match. Je ne sais pas comment ils ont réussi ça ! Du coup, j'espère que la Jordanie va être plus relâchée contre nousIl y a vraiment de la politique dans le football, ça va main dans la main dès qu'on parle d'équipes nationales. Surtout dans le cas palestinien. Il y a deux ans environ, l'Arabie saoudite ne voulait pas venir jouer en Palestine , ils nous ont demandé d'aller jouer en Jordanie . Il y avait toute une discussion autour de ça. Alors qu'on voulait juste jouer au foot ! Donc il y a cet aspect-là, mais aussi l'aspect collectif, communautaire du football. Ça crée une atmosphère, tu peux voir des gens d'horizons différents se réunir. Et ça, déjà, c'est politique. Il y a cette idée d'aller au combat ensemble.Il y a des deux. Parce que dans l'énergie qui s'en dégage, dans la stratégie qui va jusqu'aux mouvements du gardien quand son équipe attaque, pour que l'équipe reste compacte, il y a une chorégraphie, comme si chacun dansait avec chacun. Onze joueurs qui bougent ensemble et se font confiance pour être solides. C'est de l'harmonie, mec, de l'harmonie. J'adore ça.Hmmm... C'est difficile. Ça dépend de l'équipe, j'imagine ? Quand je regarde Liverpool , je me sens lié à eux. Ou West Ham avec. Il y a un lien entre leur musique et la perception que j'ai de leur football. Mais sinon... (Elle dit, d'Eminem., c'est le morceau ultime ! Ou. Ce sont des classiques, des chansons qui viennent naturellement, tu ne peux pas faire mieux.Je vais le faire ! J'ai très envie de faire un remix de. Je suis devenu fan de West Ham grâce à cette chanson ! Elle représente exactement l'aspect communautaire dont je parlais. Les fans de Liverpool ou de West Ham sont incroyables pour ça. Je les respecte énormément.