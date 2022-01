Sam Kerr devient la meilleure buteuse de l’Australie, devant Cahill

There's another boxer in town! Congrats @samkerr1 on becoming the all-time leading Australian goalmarquer - both men and women! Another amazing achievement! pic.twitter.com/PlO07gqqAb — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) January 21, 2022

La boss des Matildas s’appelle Samantha.La capitaine de l’équipe féminine australienne, Samantha Kerr, est devenue ce vendredi la plus grande buteuse australienne de tous les temps, dépassant la légende Tim Cahill grâce à un quintuplé contre l’Indonésie. Les Matildas ont écrasé leurs adversaires 18-0 pour la première journée de la Coupe d’Asie féminine, plus large victoire australienne jamais enregistrée contre un adversaire asiatique. Après être montée sur le podium du prix FIFA The Best, Sam Kerr, attaquante de Chelsea, n’a mis que neuf minutes avant d’ouvrir le score et d’égaliser le record de Tim Cahill.Elle s’est approprié le record deux minutes plus tard sur une nouvelle passe décisive d’Emily van Egmond, avant d’asseoir définitivement son titre avec trois buts de plus. Avec 54 buts au compteur sous le maillot jaune et vert, elle efface le record de Tim Cahill, fixé à 50 réalisations. Sur le site de la fédération australienne, la joueuse a dit vouloiret changer. Très classe, Tim Cahill l’a félicitée via Twitter :Un pays au grand Kerr.