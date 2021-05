Sam Allardyce quitte West Brom

Club statement: Sam Allardyce. — West Bromwich Albion (@WBA) May 19, 2021

Soixante-six millions d'années avant J.-C. : disparition des dinosaures. Après Roy Hodgson ce mardi , un autre ancêtre de la Premier League va quitter ses fonctions d'entraîneur au terme de la saison : Sam Allardyce. À un an de la fin de son contrat avec West Bromwich Albion,va connaître dimanche sa première relégation en Championship, lui le spécialiste des montées et du maintien en PL.Malgré un sursaut d'orgueil début avril, lessont contraints de faire l'ascenseur, un an après avoir pris l'aspiration de Leeds depuis le Championship. «[mais]» , s'est exprimé Allardyce à l'issue de la défaite à domicile face à West Ham (1-3), précisant qu'il «[resigner pour deux saisons au lieu d'une] » .Allez, il ne manque plus que Steve Bruce et on sera au complet.