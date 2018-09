Salzburg remporte le Redbullico, Zagreb cartonne, Leverkusen revient de loin

7

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Groupe F

Dans leur jardin, les Bulgares cueillent le Bayer à froid grâce à un coup franc prématuré de Keșerü et une attaque-éclair signée Marcelinho . Pourtant, ce sont les visiteurs qui rythment le match et la réduction du score signée Harvertz est parfaitement méritée. En deuxième période, leparvient progressivement à asseoir sa domination grâce à Isaak Kiese Thelin qui égalise peu après l'heure de jeu non sans se défaire du marquage de trois défenseurs, avant que la pépite Harvertz ne vienne planter son doublé qui permet à Leverkusen d'inscrire ses trois premiers points de la saison, toutes compétitions confondues.Deux minutes. C'est le temps qu'il aura fallu à Salzbourg pour faire le break en première période. Dabbur d'abord, de la tête, Haidara ensuite, superbement servi par son capitaine Andreas Ulmer , après avoir été lancé en profondeur par Hannes Wolf . Score mérité à la mi-temps dans ce premierde l'histoire. Ralf Rangnick décide alors de prendre tout le monde de court en effectuant ses trois changements à la pause. Des changements en partie gagnants puisque Yussuf Poulsen égalise à sept minutes du terme, après que Konrad Laimer s'est chargé de réduire l'écart. Mais les Saxons se sont réveillés trop tard. Pas complètement cramés et surtout désireux de faire bonne figure, les Autrichiens finissent par s'imposer sur le fil grâce à Gulbrandsen. À défaut de goûter la taurine, le match retour risque de sentir la poudre.Ce devait être l'adversaire le plus facile des Mauves, mais les Anderlechtois repartent finalement bredouille de leur déplacement à Trnava . Peu créatifs, les hommes de Hein Vanhaezebrouck ont longtemps cru pouvoir arracher le point du match nul, à défaut des trois d'une victoire qui aurait été imméritée, mais en fin de rencontre, Ovarec remporte son duel face à Dimata et n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets de Didillon. Il y avait largement moyen de faire aussi bien que Genk et en tout cas mieux que le Standard . C'est raté.On retiendra que Chesnakov et Sharpar (sur le buzzer) ont fait se retourner deux fois Bernd Leno dans ses filets pour la première titularisation du portier allemand. En dehors de cela, ce sont bien lesqui se sont fait plaisir chez eux, grâce à un doublé d'Aubameyang et de jolies contributions signées Welbeck et Özil, entré au cours de la seconde période. En même temps, ils ont peut-être le meilleur spécialiste de la C3 moderne sur leur banc de touche.