Salzbourg tache les débuts de Potter

Chelsea (4-2-3-1) : Kepa - James, Azpilicueta (Ziyech, 81e), T. Silva, Cucurella - Kovačić (Gallagher, 81e), Jorginho - Mount, Havertz (Loftus-Cheek, 66e), Sterling (Pulisic, 84e) - Aubameyang (Broja, 66e). Entraîneur : Graham Potter.



Salzbourg (4-4-2) : Köhn - Dedić, Bernardo, Pavlović, Ulmer - Seiwald, Capaldo, Kjærgaard (Gourna-Douath, 46e), Sučić (Kameri, 70e) - Šeško (Adamu, 70e), Okafor (Koita, 85e). Entraîneur : Matthias Jaissle.

Tache sur le Bridge.Graham Potter rêvait d'un décollage réussi, son Chelsea s'est finalement fait rattraper par le col. Globalement dominateurs (72% de possession, 17 tirs à 4), les battus lors de la première journée à Zagreb (1-0) , pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score après la pause grâce à un bel intérieur du pied de Raheem Sterling à la suite d'une erreur d'appréciation de la défense centrale de Salzbourg, mais Noah Okafor a finalement profité d'un bon ballon glissé par Junior Adamu à la suite d'un tacle mal assuré par Thiago Silva pour égaliser dans le dernier quart d'heure. Résultat : après deux journées et avant de recevoir le Milan, les Londoniens sont derniers du groupe E.De cette soirée, il faudra cependant retenir que Chelsea, sans Fofana et Koulibaly, a retrouvé un peu d'élan dans le jeu et que Potter, débarqué il y a six jours, a déjà posé sa patte dans le style, lesayant passé toute leur nuit à se balader avec ballon dans un 3-4-3 losange qui a bousculé Salzbourg, qui, au-delà du but d'Okafor, n'aura été dangereux que sur une frappe de Šeško en fin de première période (40). Malgré une rencontre jouée sur un rythme assez mou, les locaux, eux, ont eu des opportunités, et sans un grand Köhn, monstrueux devant Ziyech en fin de match (83), Chelsea aurait pu lancer sa saison européenne.Faute de mieux, voilà l'actuel sixième de Premier League déjà dans l'urgence.