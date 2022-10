Salzbourg et le Dinamo se quittent bons amis

Dinamo Zagreb (3-5-2) : Livaković - Ristovski (Moharrami, 79e), Šutalo, Perić - Špikić (Bočkaj, 80e), Ivanušec (Baturina, 80e), Mišić, Ademi (Drmić, 67e), Ljubičić - Petković, Oršić. Entraîneur : Ante Čačić.



Salzbourg (4-3-2-1) : Köhn - Dedić, Solet, Pavlović, Ulmer - Seiwald, Gourna-Douath, Kjærgaard - Sučić - Šeško (Šimić, 86e), Okafor (Adamu, 62e). Entraîneur : Matthias Jaissle.

Le groupe le plus indécis, c’est assurément celui-ci.Trois points : c’est, après quatre journées, ce qui sépare le premier du dernier au sein d’un groupe E où tout peut encore se passer. Car pendant que Chelsea l’emportait à Milan (0-2), Salzbourg n’a pu faire mieux que match nul à Zagreb, ce mardi soir (1-1). Tout avait pourtant bien commencé pour les visiteurs, devant au score avant même la fin du premier quart d’heure. Sur un contre mené à toute vitesse, Nicolas Seiwald a hérité du ballon sur le côté droit de la surface avant de le glisser, d’une frappe croisée à ras de terre, au fond des filets de Dominik Livaković. Dans le sillage d’un Oumar Solet rayonnant, les hommes de Matthias Jaissle donnaient l’impression de maîtriser leur sujet sur le plan défensif. Ils ont cependant trop reculé et ont logiquement été punis.Prenant inspiration sur son homonyme bosnien, habitué à claquer des aces surpuissants, le milieu Robert Ljubičić a profité d’un mauvais dégagement sur corner pour expédier une grosse frappe depuis l’extérieur de la surface. Le cuir a été dévié par un joueur autrichien, et le Dinamo a recollé juste avant la pause. De quoi inciter les deux équipes à tout tenter lors d’un second acte alerte et très animé, qui a vuetse rendre coup pour coup jusqu’aux derniers instants. Un vrai combat de boxe, marqué par des occasions nettes de part et d’autre, à l’image de la transversale touchée par Luka Sučić (74) et de celle qui a repoussé le superbe coup franc de Petar Bočkaj (90+1). Finalement, le score de parité est plutôt logique. Et il frustre certainement tout le monde.