Salzbourg bâillonne le Dinamo Zagreb

RB Salzbourg (4-3-1-2) : Köhn - Dedić, Solet, Pavlović, Ulmer (Wöber, 79e) - Capaldo, Seiwald, Kjærgaard - Sučić (Gourna-Douath, 90e+2) - Šeško, Okafor (Adamu, 79e). Entraîneur : Matthias Jaissle.



Dinamo Zagreb (3-1-4-2) : Livaković - Théophile-Catherine (Drmić, 76e), Šutalo, Perić - Mišić - Moharrami (Bočkaj, 80e), Ademi, Ivanušec (Baturina, 87e), Ljubičić - Petković, Oršić (Špikić, 80e). Entraîneur : Ante Čačić.

Au terme d'un duel qui ne restera pas dans les annales, le RB Salzbourg a glané trois points précieux face au Dinamo Zagreb, et prend provisoirement la tête du groupe E.Salzbourg domine globalement la première période, mais le manque criant de justesse dans les dernières transmissions fait tache. Résultat, beaucoup de demi-occasions, très peu de situations pour ainsi dire « chaudes » avant l'entracte. Histoire de réveiller tout le monde et surtout le dernier rempart croate, Benjamin Šeško s'élève dans le ciel de la ville de Mozart... mais son coup de casque est bloqué par la tête de Dominik Livaković, qui s'offre un petit mal de crâne pour la route (55).Le match tourne enfin sur une faute grossière de Sadegh Moharrami, qui cravate Andreas Ulmer dans la surface. Le penalty est botté sans broncher par Noah Okafor, déjà buteur face à Milan, puis Chelsea. Jusqu'alors on ne peut plus timide, le Dinamo Zagreb a une occasion en or de repartir avec un point de Salzbourg, mais Josip Drmić ne profite pas d'une bourde inexplicable de Strahinja Pavlović, qui prolonge de la tête dans sa course, et bute sur Philipp Köhn (82). Pire, Drmić - encore lui - pense marquer le but libérateur au bout du temps additionnel, mais le hors-jeu est net.Il fallait se réveiller avant la Saint-Glinglin.