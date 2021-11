Salouël, les vrais Fatals Picards

Ne cherchez plus le bonheur, il se trouve actuellement à deux pas d’Amiens. Le RC Salouël-Saleux, pensionnaire de D2 du district de la Somme, s’est qualifié pour le 8e tour de la Coupe de France. Devenue Petit Poucet national, la clique d’Antoine Mücke plonge la tête la première dans l’allégresse de la Vieille Dame. Ces gars de la dixième division nationale, avec un gardien remplaçant âgé de 49 ans, sont désormais à 90 minutes d’aller potentiellement défier le Paris Saint-Germain en 32es de finale. Ils sont fous, ces Picards !

Trompette, chapeau mexicain et maires en campagne

« Je ne viens quasiment jamais au foot ici, mais mes collègues savent que je joue de la trompette, alors je suis venu. »

En deux matchs, le budget d'une saison

« Je suis un guerrier, un Antillais, je prends tout moi, c’est à fond les gamelles. »

Par Florent Caffery, à Douai

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Casquette sur le crâne, Antoine Mücke relâche la pression dans les volutes d’un cigarillo d’après-match. Le coach du RC Salouël-Saleux est au 8ciel. À quelques mètres, dans le vestiaire, ses gars ambiancent le vétuste stade Demény. La sono crache du Naps feat Gims à coups de. Le plafond du vestiaire est noyé, le cri de la qualif' a rendu sourd leurs homologues d’Hamel remplis de tristesse. Antoine Mücke vibre autant que son téléphone :L’entraîneur de 26 ans n’oublie pas sa compagne et son nourrisson, 15 jours à peine, qui doivent jongler avec cet acharné de football., jure ce technicien dans l’éolien, bien conscient que depuis trois mois, il a le vent dans le dos."Ok je suis le plus jeune parmi vous, mais j’ai été nommé coach, vous allez devoir m’écouter."Mais avant de bercer dans l’euphorie, il a d’abord été question de se farcir Hamel (D2 district de l’Escaut) pour cette première dans l’histoire de la Vieille Dame, un 7tour entre deux équipes du dixième échelon national... Rembobinage. Il est 13h à Douai ce dimanche, et Jean-Paul, alias J-P le 12, donne le tournis. 1600 personnes sont attendues, le double de la population d’Hamel, et le bénévole, sur les terrains jusqu’à 33 ans avant la classique rupture des ligaments, hisse une ultime fois les banderoles du tifo. Le coup d’envoi est dans une heure, ses cheveux n’en finissent plus de friser.On vient lui demander une nouvelle ration de sandwichs pendant que son compère de la buvette, Denis, est le divin chauve de la pression à 2,50 euros., se marre le quinquagénaire en mode pile électrique.Ça tombe bien, Claude et son chapeau mexicain plus issu de la Foire’Fouille que du marché de Guadalajara rappliquent.Les nouvelles têtes les soirs de Coupe de France, c’est presque normal.Demandez à l’édile du coin, Jean-Luc Hallé, 40 ans dans le fauteuil du premier magistrat, qui voit. Arrière droit à ses belles heures, le maire a vu son père créer le club en 1974 et n’en finit plus de rappeler cesL’ironie est là, mais elle en dit long sur les rêves permis., s’enflamme J-P le 12, de retour juste avant le coup d’envoi sur la piste d’athlétisme qui ceinture la pelouse. 300 Picards de Salouël, dans la banlieue d’Amiens, ont avalé les 100 bornes entre les deux patelins, même monsieur le maire, Franck Darragon. Lui aussi vient donner de la voix - et en gratter quelques-unes - dans des gradins d’un autre temps, sous la tôle. Davantage tourné vers le handball, l’élu s’est, a appréciéet rêve d’unÀ peine sept minutes de jeu suffisent à le combler. Lancé dans la profondeur, Kévin Roger débloque le compteur (0-1, 7), puis Cyril Louette, en contre, fusille le portier hamelois peu avant la demi-heure (0-2, 27). Pierre Gorenflos scelle l’issue au retour des vestiaires (0-3, 52). Hamel sauve l’honneur sur penalty par Morgan Allem (1-3, 65), mais l’affaire est pliée, et les comptes sont bons pour le président picard Antonio Dos Santos :(7 500 euros pour le 7tour, 15 000 pour le 8, NDLR).Un survêtement et une doudoune pour commencer, la suite on verra. Les trois tours précédents s’étaient joués aux tirs au but, ne leur parlez plus de lacune mentale,, jubile Alexis Derobert.. Le défenseur salouasien, employé dans une boutique SFR, grimpe dans les gradins, prend le mégaphone et fait chavirer le kop picard.En face de lui, Jojo, grande tige de 49 ans, explose de joie. Il a beau frôler le demi-siècle, le fonctionnaire à la ville d’Amiens, Jimmy Norden dans le civil, est toujours le deuxième gardien de Salouël., assure le vétéran du groupe.Avant de rentrer au bercail pour, dixit le président, le coach ne peut qu’apprécier ce congé paternité tombé à point.(Rires.)Et à Wasquehal (N3) qui se présentera fin novembre dans ce village de 4000 habitants pour un ticket en 32, glisse subtilement Sébastien, éducateur et trésorier. Assurément la