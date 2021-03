Salford City, champion durant 24 heures

FG

Pas le temps de niaiser, au Royaume-Uni.Pensionnaire de League Two (quatrième division anglaise), Salford City a remporté ce samedi la finale du Trophée EFL 2019-2020 face à Portsmouth (évoluant une division plus haut) au bout de la séance de tirs au but (0-0, 4-2 tab). Cette compétition, qui regroupe l’ensemble des équipes de troisième et quatrième divisions ainsi que seize équipes des U21 de Premier League et Championship, n’était pas allée à son terme en 2020 à cause de la crise sanitaire. Reportée d’un an, la finale a donc été disputée la veille… de l’édition 2020-2021, qui verra Sunderland et Tranmere s’affronter à Wembley ce dimanche. À peine le temps de profiter du trophée original qu’il faudra donc repartir avec la réplique, pour le club détenu à 60% par les anciennes légendes de Manchester United (Nicky Butt, Ryan Giggs, Paul Scholes, David Beckham, Gary et Phil Neville).Qu’importe : le palmarès, lui, restera à jamais.