Salaire des joueurs : vers un syndrome Payet ?

L'attaquant de l'OM a accepté de baisser sa rémunération à l'occasion de la prolongation de son contrat. Si son cas peut sembler atypique ou lié au contexte marseillais, il n'empêche que s'y décèlent un certains nombre de logiques qui annoncent, si ce n'est une tendance, du moins une nouvelle configuration dans la négociation des salaires des pros en France : travailler plus longtemps en gagnant moins.

Tout d'abord il peut s'avérer délicat de s'y retrouver parmi les différents chiffres alignés. Un seul fait est sûr, le salaire (à ne pas confondre avec les revenus qui comprennent marketing, droits à l'image, etc.) versé par son employeur va énormément diminuer, et ceci avec l'assentiment, du moins officiel de Dimitri Payet. Le week-end dernier, Jacques-Henri Eyraud précisait que l'international a «» . Ce choix est évidemment assorti de quelques garanties pour son avenir, notamment au sein de l'OM puisqu'il se voit «» . Il existe donc évidemment et d'abord une démarche personnelle, relative à son âge, l'état du mercato en cette période et une certaine intelligence à anticiper l'après carrière en cette imprévisible année 2020.Toutefois cette histoire singulière, celle d'un salarié qui accepte de lui-même un rabotage de sa fiche, dépasse la situation de l'ancien international ou même de celle de Steve Mandanda, également concerné par une telle proposition. De fait trois logiques fortes se conjuguent et se dessinent, qui risquent à l'avenir de peser sur ce marché du travail si singulier. Tout d'abord, les choix des joueurs en fin de carrière, ceux dont le poids des salaires hérité de leur ancienne stature, peuvent sembler, au regard de leur performances, un frein pour acquérir de jeunes pousses prometteuses. Il devient essentiel de plus en plus souvent de trouver les arguments pour rester, plutôt que de courir après les illusions des championnats chinois ou du Golfe. Le long terme professionnel devient un objectif, et non plus seulement un bonus après s'être mis à l’abri durant les saisons fastes.Dans cette perspective le niveau de salaire représente non plus seulement un somme mais un outil de communication. On se souvient que le même Dimitri Payet avait refusé d'en réduire la voilure durant la crise du Covid-19, provoquant un tollé. Pendant que les stars à l'étranger acceptaient de se « sacrifier » pour aider ou sauver leur club, voire les boulots du « petit personnel » , Payet restait de marbre. En terme d'image, la question sur le fond est bien plus complexe et les directions ont le beau rôle à endosser : celui du pauvre « auto-entrepreneur » qui tente de survivre. Avec cette nouvelle annonce, Dimitri Payet corrige le tir, tout en protégeant son avenir dans le petit monde du ballon rond, il lui permet de se présenter en amoureux de ses « couleurs » auprès des supporters et du grand public. Une posture, sincère ou non, rare et donc finalement marchandable par la suite. Son entraîneur André Villas-Boas l'a très bien résumé : «Enfin la situation financière des clubs s'imposent comme la grande inconnue de la saison à venir. Le regain d'intérêt pour leen est un signe. Les effets immédiats de l'interruption de la saison ont été en grande partie amortis par les dispositifs généreux de l’État, ou des emprunts garantis par ce dernier. Mais désormais le foot pro va rentrer dans le dur. Droits télés, sponsors, pouvoir d'achat des supporters-clients... toutes les parties vont être affectées. Le train de de vie des pensionnaires de L1 ou L2 va forcément ralentir. Dans un un secteur économique à part au sein du capitalisme, les salaires seront évidemment le premiers leviers pour combler le manque à gagner, en attendant que les membres de la LFP daignent enfin réfléchir sur un nouveau modèle économique. Dans ce contexte, le discours culpabilisateur sur ces vilains footeux trop riches et impératifs budgétaires vont devoir se conjuguer pour pousser à la raison. Dans ce nouveau de rapport entre patron et salarié, la baisse de salaire deviendra désormais un outil essentiel de régulation. Devinez en faveur de qui...