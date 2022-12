« On pourrait aussi appeler Mbappé le Salahdine Parnasse du football »

« Ça va être chaud, c’est comme si mon père affrontait ma mère. »

Propos recueillis par Nelio Da Silva

Champion des poids plumes du KSW (Konfrontacja Sztuk Walki, organisation polonaise d'arts martiaux mixtes), Salahdine Parnasse s’est aussi adjugé la ceinture intérimaire des légers dans l’organisation polonaise. Surtout, le Franco-Marocain de 25 ans s’apprête à vivre une demi-finale de Coupe du monde très particulière. Entretien avec l'enfant prodige du MMA français.J’ai surtout suivi le Maroc et la France, car ce sont deux nations dans lesquelles je me retrouve. Ma mère est marocaine, mon père est français, donc j’ai pas mal suivi les deux équipes. Mercredi, je vais regarder le match en famille, je pense, avec ma mère et mon frère. C’est important. On va fêter ça. Mais dans tous les cas, après le match, j’irai m’entraîner. Obligé !Ça va être chaud, c’est comme si mon père affrontait ma mère. Mais pour moi, peu importe, dans tous les cas je suis en finale. C’est incroyable pour le Maroc d'être la première nation africaine à arriver en demi-finales. La France, on pouvait s’y attendre un peu plus, car ils ont une équipe de fous. D’habitude, je ne suis pas trop le foot, là c’est la première fois que je vais autant vibrer, je pense. Ça va être incroyable. Franchement, je suis très impatient.Boufal, c’est un truc de fou ! Je ne m’attendais pas à ce qu’il dribble comme ça. Il a choqué tout le monde contre l’Espagne, mais pas que. C’est incroyable ! Ça m’a fait penser à Ronaldo, à l’ancienne.Ça vient de mon organisation, le KSW, et L’Équipe 21 aussi qui m’a appelé comme ça. Ça m’inspire pas mal de bonnes choses. J’espère réussir autant que lui, c’est une motivation. C’est bien pour nous, c’est bien pour la France. Après, ça reste différent, je reste Salahdine Parnasse, et Kylian, c’est Kylian. Mais ça me motive, ça me donne envie de me dépasser, forcément. Quand on voit un jeune qui réussit, on a envie de réussir aussi, donc je pense que ça peut inspirer les plus jeunes encore. Pour ce qui est des comparaisons, bon... On pourrait aussi appeler Kylian Mbappé le Salahdine Parnasse du football ! C’est un peu pareil : il réussit dans son sport, je réussis dans le mien. On vient tous les deux d’un milieu un peu difficile, il vient de Bondy, moi d’Aubervilliers. Il y a beaucoup de pépites dans le 93, on monte en puissance, et c’est une bonne chose. Après, il reste encore à travailler. Même si ce que j’ai déjà fait à 25 ans, c’est énorme. McGregor était double champion du Cage Warriors à mon âge, moi, je le suis au KSW.Il va falloir faire attention parce que ça peut partir en cacahuètes. Il faut rester calme, que ce soit du côté de la France ou du Maroc. Il ne faut pas tout mélanger. Ce n’est que du sport.