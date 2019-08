Salah offre le scalp d'Arsenal aux Reds

Débloqués par un coup de crâne de Joël Matip en fin de première période, les Reds ont déroulé leur football pour finalement s'imposer 3-1 sans trembler contre Arsenal, comme souvent à Anfield. Info exclusive : Mohamed Salah a bien récupéré de son été.

129

Des vagues, et des vagues, et des vagues

Et le bateau perça

Liverpool (4-3-3) : Adrian, A.Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson - Fabinho, Henderson, Wijnaldum (Milner, 69e) - Salah, Firmino (Lallana, 85e), Mané (Oxlade-Chamberlain, 72e).



Arsenal (4-3-1-2) : Leno - Maitland-Niles, Luiz, Sokratis, Monreal - Willock (Lacazette, 79e), Xhaka, Guendouzi (Mkhitaryan, 85e)- Ceballos (Torreira, 60e) - Pépé, Aubameyang

Par Théo Denmat

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Géricault a mis sept mois à peindre, et Liverpool 41 minutes à faire couler la barque d’Arsenal. Non : toutes les oeuvres mythiques n’ont pas le même temps de maturation. Dominateurs stérile en première période puis assassins létaux en seconde, les joueurs de Jürgen Klopp s’envolent en tête de Premier League après avoir surclassé leur dauphin au classement grâce à un doublé de Mo Salah. Quand à Nicolas Pépé, le dépucelage face à Van Dijk lui a changé de Nicolas Pallois. Avec cette interrogation en l’air : et s’il avait un peu plus ouvert son pied à la demi-heure de jeu…Et si tout n’était qu’une affaire de pari ? Pêle-mêle : celui de laisser Lacazette sur le banc au coup d’envoi, celui de filer sa troisième titularisation de suite au gamin Joe Willock, celui de coucher sur le papier un 4-4-2 losange où d’évidence, les ailes vont souffrir. Aux alentours de 18h30, à l’heure de lister les tronches sur le pré, les supporter d’Arsenal en tiraient probablement une drôle eux-même. Emery est-il sain d’esprit ? Et puis, la magie des premières minutes, de la foule, de l’esprit de l’affiche la plus prolifique de l’histoire de la Premier League : en moins de dix minutes, Firmino puis Nicolas Pépé s’offrent deux occasions en or, avant qu’Aubameyang ne loupe le cadre d’un rien après avoir profité d’une sortie totalement manquée d’Adrian (11). Le ton est donné.Dans la foulée, la marée monte. La houle liverpuldienne lèche le bas des poteaux des cages de Bernd Leno, puis mouille les genoux de Guendouzi, recouvre le visage de David Luiz... Avec tant d’espaces dans les couloirs, Alexander-Arnold et Robertson sont quasiment en exercice spécifique centres, sans personne pour concrétiser les actions chaudes (Mané 21, Salah 40). Alors qu’Arsenal, que l’on pense un instant sous l’eau, engrange les contre-attaques dangereuses, et notamment ce un-contre-un complètement fou perdu par Pépé devant Adrian (34). On pense lespiégés, moment choisit par Matip pour jouer les motoculteurs sur corner (1-0, 41). Mané manque de doubler la mise endans la foulée (45). Pari tenté ? Pari perdu.Peut-on s’arrêter un instant sur sa beauté ? Sa courbe, ses formes, sa puissance, tout. Mitraillé avec la plus belle douceur du monde dans la lucarne gauche de Leno, le pénalty obtenu puis tiré par Mo Salah d’entame de seconde période est une merveille (2-0, 48). Joli entraînement sur phase arrêtée pour, quelques minutes plus tard, la démonstration en version mobile : trouvé en contre-attaque, l’Egyptien s’enroule autour de David Luiz, ligoté, et glisse un ballon dans le petit filet de Leno pour signer le doublé (3-0, 58). Le coup de massue. Anfield est en transe et Emery en pleurs, alors que les siens auraient pu mener au score sur un coup de dé plus chanceux.D’autant que derrière, c’est aussi solide qu’un ponton de zone portuaire. Là Matip empêche Ambameyang de frapper (51), ici Van Dijk avale un Nicolas Pépé en mode artiste de cirque (66, 72)... Salah se permet même de louper une tête alors qu’il était seul au coeur de la surface (56), et Firmino d’échauffer les gants de Bernd Leno (62). Torreira, rentré en cours de jeu pour densifier le milieu de terrain londonien, réduit la marque pour agacer Fabinho, qui ne s’offrira encore pas de(3-1, 85). Voilà au moins un plan sur lequel lespeuvent progresser, ce qui fait une belle jambe à Unai Emery. Reste à réparer le radeau, il pourra sûrement resservir par la suite.