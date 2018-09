Sala, toujours là

Cette saison, Nantes va encore pouvoir compter sur son attaquant Emiliano Sala. Qui a déjà marqué trois fois en quatre journées alors qu'il a longtemps semblé sur le départ cet été.

Nantes Reims Ligue 1

Marquer des buts, oui. Mais avant...

Pas moyen de lever le pied

Par Florian Manceau

Propos d'ES recueillis par FM

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Paraîtrait qu'il se voyait déjà ailleurs. Paraîtrait que ses valises étaient déjà prêtes pour l'étranger. Paraîtrait qu'il a beaucoup regardé son téléphone portable durant la journée du 9 août, date de la clôture du mercato anglais. Paraîtrait qu'il avait des envies d'Allemagne, de Turquie où Galatasaray lui aurait fait les yeux doux. Paraîtrait même qu'il aurait demandé à son entraîneur Miguel Cardoso de ne pas l'emmener à Strasbourg le 1septembre, lendemain de la fermeture définitive des portes du marché des transferts, en raison d'une déception compliquée à digérer. N'empêche qu'avant cette cinquième journée qui voit Nantes recevoir Reims, Emiliano Sala pointe au troisième rang des meilleurs buteurs de Ligue 1. Juste derrière Kylian Mbappé et Neymar.Buteur contre Caen, Monaco et finalement Strasbourg, l'attaquant de pointe (titularisé à seulement deux reprises) n'a cependant pas caché son mal-être. En Alsace, l'avant-centre (dont le salaire n'est pas du tout à hauteur des autres cadres et dont le contrat se termine en 2020) a ainsi célébré sa réalisation en plaçant la main droite devant sa bouche, exprimant dans le mutisme sa frustration de ne pas avoir visiblement été écouté. Un signe que Waldemar Kita peut prendre pour lui, le président du club de Loire-Atlantique réclamant beaucoup d'argent pour son joueur étant donné que ce dernier appartient encore à 50% aux Girondins de Bordeaux. «, a carrément lâché le dirigeant pourDans l'histoire, les vainqueurs sont en tout cas nombreux à Nantes. Il s'agit par exemple de Cardoso, qui a souhaité conserver son pouvoir offensif, et des supporters, qui vont pouvoir compter une saison de plus sur un élément qu'ils apprécient et qui, quoi qu'il arrive, se défoncera à chaque seconde sur le pré. Car avec Sala, Sud-Américain pur jus, la sueur coule toujours et le combat ne s'arrête jamais . S'il reconnaît facilement que sa priorité sur un terrain de football reste de faire trembler les filets, ce n'est pas par excès d'égoïsme ou quête perpétuelle de reconnaissance. Bien au contraire.Pour lui, coller des caramels (douze en championnat l'an dernier, autant en 2016-2017) ne représente rien d'autre qu'une façon de s'approcher de la victoire. Mais avant cela, son propre contrat moral stipule qu'il doit s'arracher sur tous les ballons. «, expose-t-il de son typique accent argentin.(18 pions en 37 parties de Ligue 2, N.D.L.R.)» Voilà pourquoi l'ancien d'Orléans ne compte pas ses efforts et laisse ses jambes en perpétuel mouvement sans prendre la peine de réfléchir.Alors, qu'il porte sur le dos le maillot des Canaris ou un autre, qu'il soit payé beaucoup moins ou un peu plus que ses collègues, qu'on ne lui envoie que des longs ballons ou qu'on le serve dans de bonnes conditions, qu'il garde en tête un départ hors des frontières ou qu'il décide finalement de continuer sa vie en Haute-Bretagne ces prochaines années, Sala ne cessera pas de montrer un visage de guerrier., continue Emiliano.» Cardoso et les fans de la Maison jaune peuvent être rassurés : cette saison encore, le bonhomme de 27 piges marquera autant qu'il taclera.