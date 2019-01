Sala : « Les moments compliqués font partie de la vie »

Avant de défier Rennes, qu'il n'a encore jamais vaincu en huit confrontations toutes compétitions confondues malgré trois buts marqués, Emiliano Sala prend un peu de temps pour se raconter. Mais sans se la raconter, à l'heure où il représente toujours le deuxième meilleur buteur de Ligue 1.

Nantes Rennes Ligue 1

Quand j'étais petit, je ne changeais pas de crampons tous les quatre mois.

Si le foot n'avait pas marché, j'aurais continué les études et serait peut-être devenu professeur.

Le meilleur moyen de traverser les moments difficiles est de travailler.

Je suis à l'écoute des personnes qui peuvent à mon sens m'apporter. Mais quand il s'agit d'autres personnes...

Je n'ai pas été approché par la sélection.

J'étais très mince, mais j'allais très vite ! Bon ma force, c'était déjà le travail et l'amour du but.Non.C'est dans une toute petite ville, où tout le monde se connaît, et le club joue dans une petite ligue. Un genre de championnat régional on va dire, dans lequel se confrontent des petits villages voisins.Moi et mon petit frère, on n'a jamais vraiment manqué de rien. Nos parents ont toujours tout fait pour nous, mais on savait bien qu'ils redoublaient d'efforts et qu'on devait respecter ça. Donc je ne changeais pas de crampons tous les quatre mois. C'est clair que je ne pouvais pas avoir ce que je voulais quand je le voulais.Déjà, les installations, les équipements, le matériel et le confort global sont moindres. Après, on dit qu'on a beaucoup de tempérament... Et c'est vrai qu'on a tous une énorme envie, une grosse faim de devenir professionnel, d'être sélectionné pour faire des essais en Europe. On était très proche hein, mais disons que quand le match commençait et qu'on te regardait, chacun faisait son maximum. On se donnait à 150% pour être appelé.Non, j'ai toujours voulu être footballeur. Si ça n'avait pas marché, j'aurais continué les études et serait peut-être devenu professeur. Un truc lié au sport, quoi.Non, rien du tout.J'ai commencé en CFA 2 avec Patrick Battiston et Marius Trésor, et ça se passait bien. Je marquais pas mal de buts, et j'ai rapidement intégré le groupe de l'équipe première. J'ai fait mon premier match avec les professionnels à Lyon en Coupe de France, mais je continuais à évoluer avec la réserve. Moi, je voulais surtout jouer, continuer ma progression et prendre de l'expérience. Alors quand Orléans m'a appelé pour un prêt, j'ai tout de suite dit oui.Les dirigeants bordelais considéraient que la marche était trop grande entre le National et la Ligue 1. Niort est arrivé, et je ne me suis pas posé la question : j'ai foncé.Je ne nie pas que j'ai parfois passé des moments compliqués. Ça fait partie de la vie. Mais quand ça arrive, je me dis que le meilleur moyen de les traverser est de travailler pour justement continuer à progresser. J'ai toujours fonctionné comme ça, en restant discret et tranquille, en faisant ce que j'aime.C'est quelque chose qui te touche, oui. Après, ça dépend de la façon dont sont formulées ces critiques. Et ça dépend aussi de qui les formule.Moi, je suis quelqu'un d'assez ouvert et je suis près à écouter les conseils, je suis à l'écoute des personnes qui peuvent à mon sens m'apporter. Mais quand il s'agit d'autres personnes, je ne fais pas gaffe. Il y aura toujours des mécontents.Ce profil est sans doute plus adapté à l'Angleterre ou à l'Allemagne, par rapport à l'intensité, au jeu mis en place. Donc oui, c'est peut-être mieux vu dans ces pays-là.Forcément. Être meilleur buteur argentin en Europe, on m'en a parlé. Surtout que je n'étais pas hyper connu au pays puisque je suis parti très tôt, à vingt ans. Mais je n'ai pas été approché par la sélection. En même temps, je suis conscient de la qualité et de la quantité des attaquants argentins existant dans le monde et dans les plus gros clubs d'Europe.Ce n'est pas une obsession, mais ça représenterait effectivement beaucoup de défendre les couleurs de mon pays.