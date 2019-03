Sala aurait pris plusieurs vols dangereux

1

On n'en a pas fini avec les révélations glauques.Plus d'un mois après les funérailles d' Emiliano Sala , l'enquête autour du crash de l'avion entre Nantes et Cardiff continue. La BBC révèle que Willie McKay, agent servant d'intermédiaire dans le cadre de ce transfert, avait payé pour une série entière de vols du même type, à savoir moins chers mais plus dangereux, empruntés notamment par le clan McKay, les représentants de Cardiff et l'agent de Sala. Et le joueur aurait ainsi pris part à trois de ces vols en plus de celui tragique du 19 janvier., a déclaré Dave Edwards, le chef exécutif de la Air Charter Association.Interviewée ce jeudi dans, Mercedes Taffarel la mère du joueur, qui attend le deuxième rapport de la police anglaise, réclame «» .