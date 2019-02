Sainté retrouve le sourire contre Strasbourg

35

AS Saint-Étienne (3-5-2) : Ruffier - Subotić, Lo. Perrin, Kolodziejczak - Monnet-Paquet, Aït-Bennasser (Vada, 70e), Cabella (Debuchy, 62e), M'Vila, G. Silva (Polomat, 88e) - Berić, Khazri. Entraîneur : Jean-Louis Gasset.



Strasbourg (5-3-2) : Sels - Aaneba (Gonçalves, 46e), L. Koné, S. Mitrović, Martínez, A. N'Dour (Thomasson, 46e) - I. Sissoko, Prcić, Y. Fofana (Ajorque, 80e) - Mothiba, Da Costa. Entraîneur : Thierry Laurey.

Un bol d'air pour les Verts, un vrai coup d'arrêt pour Strasbourg Saint-Étienne aura donc attendu l’absence des deux kops de Geoffroy-Guichard pour retrouver le goût de la victoire. Depuis la cruelle défaite contre Lyon dans le Chaudron (1-2) , la machine tournait au ralenti (3 défaites, 1 nul) et les rêves de podium commençaient à s’estomper. Alors, les hommes de Gasset ont pris les choses en main dès les premières minutes de cette rencontre, mettant une grosse pression sur une équipe strasbourgeoise remaniée. Et le plan a rapidement porté ses fruits. À la réception d’un bon centre de Kolodziejczak, Berić est venu ouvrir le score de la tête (1-0, 4), avant d’enfiler le costume du passeur pour servir la caboche du capitaine Perrin (2-0, 26). Un début de match parfait pour l’ ASSE et un Racing endormi, qui aurait pu rejoindre les vestiaires avec une addition beaucoup plus salée, sans une parade de Sels devant Monnet-Paquet (26) et un énorme raté de Berić (31).Il fallait donc revenir avec d’autres intentions côté strasbourgeois. Laurey a donc choisi de remplacer N’Dour et Aaneba par Thomasson et Gonçalves, deux joueurs plus expérimentés et laissés sur le banc par le technicien. Suffisant pour métamorphoser – ce n'était pas vraiment compliqué – son équipe et voir la partie s'équilibrer, sans que les attaquants ne puissent vraiment inquiéter Ruffier. Puis, tout s'est accéléré en l'espace de deux minutes. Après avoir vu Monnet-Paquet et Khazri buter respectivement sur Sels et Mitrović pour la balle de match, les Stéphanois se sont fait surprendre sur un corner mal dégagé, profitant à Da Costa pour faire trembler les filets (2-1, 73).De quoi faire paniquer Sainté, largement moins souverain qu'en première période, mais qui aurait pu s'offrir une fin de match plus tranquille. Comment ? En bénéficiant d'un penalty sifflé après un contact entre Da Costa et Berić, puis annulé après consultation de la VAR dans l'incompréhension générale (83). Une décision sans incidence sur le résultat, les Strasbourgeois ne parvenant pas à rattraper leur retard et enchaînant une deuxième défaite consécutive. Les Verts chipent la quatrième place à Montpellier et se retrouve à trois petites unités de l'OL. La bonne opération du soir.