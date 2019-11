Sainté remporte la bataille de Nantes

Menée deux fois au score, l'AS Saint-Étienne a fait preuve d'un grand caractère pour prendre les trois points à Nantes (2-3). Jadis lanterne rouge, voilà l'ASSE sur le podium de Ligue 1. Merci Claude Puel.

Entraîneur : Christian Gourcuff.

AS Saint-Étienne (3-4-2-1) : Ruffier - Kolodziejczak, Moukoudi, Debuchy - Trauco, Camara, Youssouf, Honorat - Bouanga (Diousse, 81e), Boudebouz (Nordin, 68e) - Hamouma (Khazri, 58e). Entraîneur : Claude Puel.

À La Beaujoire ce dimanche, Nantais et Stéphanois se sont livrés une bataille sans merci pour donner une belle publicité au spectacle du championnat de France. Un conflit qui a trouvé son dernier grand fait d'armes par Denis Bouanga, auteur du but décisif qui permet à l'ASSE de repartir de Nantes avec trois points arrachés avec vaillance. Pour bêter ça, Bouanga s'est offert une célébration peu courante : donner un baiser sur la joue de sa fille. Comme quoi, l'amour prend toujours le dessus sur la guerre.Il y avait matière à réfléchir du côté de l'AS Saint-Étienne. Seulement deux jours après avoir laissé filer deux points bêtement du côté d'Oleksandriïa, les hommes de Claude Puel s'avançaient sur la pelouse du troisième de Ligue 1, prêts à en découdre, mais probablement touchés moralement. En face, Nantes ne souhaite qu'une seule chose : enfoncer la tête de son adversaire du jour dans le ventre mou de la Ligue 1. D'ailleurs, les intentions locales sont rapidement visibles à l'image de Ludovic Blas. Rampe de lancement pour le meneur de jeu Christian Benavente, l'ancien guingampais est à l'origine et à la conclusion du premier mouvement offensif nantais, afin de permettre aux Canaris d'ouvrir le score (1-0, 14). En face, Sainté répond du tac au tac par le biais de son arme du soir : les latéraux. Bien décalé par Romain Hamouma, Franck Honorat adresse un centre enroulé à destination de de la tête de Miguel Trauco, buteur pour la première fois sous le maillot vert (1-1, 22). Un partout, balle au centre.Histoire de s'inspirer de l'international péruvien, le milieu relayeur Imran Louza va également profiter d'un ballon perdu par Timothée Kolodziejczak pour reprendre d'un tir dévié le centre en retrait de l'intenable Blas (2-1, 26). Détachée au score après être revenu à égalité, l'ASSE va pourtant trouver de nouvelles ressources pour rejoindre les vestiaires dos à dos avec l'armée nantaise. Grâce à qui ? À Trauco, lui aussi auteur d'une passe décisive, à destination de Denis Bouanga (2-2, 34), au cours de cette première période. Totalement débridée, la rencontre continue de s'emballer au moment où Blas voit sa frappe détournée par la défense des Verts et stoppée dans sa course vers le but par une manchette de Stéphane Ruffier. Que les mauvaises langues se murent dans le silence : oui, la Ligue 1 est capable de produire du spectacle sans avoir à faire appel au Paris Saint-Germain.Que déduire de ce premier acte ? Que l'AS Saint-Étienne est une équipe qui ne s'avoue jamais vaincue sous l'ère Puel. Pour le septième match sous la houlette de l'ancien entraîneur de Leicester City, la bande du Forez a souvent plié sans jamais rompre, et la deuxième période en est le parfait exemple. Nicolas Pallois smashe une tête sur corner ? La balle s'écrase sur la transversale de Ruffier qui demande plus de discipline à ses coéquipiers. Moses Simon se présente devant Ruffier ? Le portier français sort solide vainqueur de son face à face avec le Nigérian. Deux minutes plus tard, Nantes paie son manque de réalisme offensif sur un contre adverse, initié par une délicieuse passe de Ryad Boudebouz et une conclusion de Bouanga, auteur d'un doublé assassin (2-3, 67). En fin de match, Louza tentera bien de copier l'international gabonais, mais Ruffier s'illustre une nouvelle fois d'un arrêt réflexe. Lanterne rouge au moment où Puel est arrivé au club, Saint-Étienne est désormais troisième de Ligue 1. Les temps changent...