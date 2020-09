Sainté refroidit Marseille

Pour sa première au Vélodrome de la saison, contre Saint-Étienne quatre jours après sa victoire à Paris, l'OM a encaissé un pion d'entrée et s'est fait éteindre en deuxième (0-2). La troupe de Claude Puel est en tête de l'élite.

Marley à quai

OM (4-3-3) : S. Mandanda - Sakai (Rocchia, 79e), Ćaleta-Car, Álvaro G., Balerdi (B. Sarr, 46e) - Rongier (Strootman, 78e), B. Kamara, M. Sanson (V. Germain, 71e) - Thauvin, M. Lopez (Aké, 46e), Payet. Entraîneur : André Villas-Boas.



Sainté (4-4-2) : J. Moulin - Debuchy (c) (Moueffek, 9e), W. Fofana, Kolodziejczak, Maçon - Bouanga, Neyou (Gourna-Douath, 71e), M. Camara, Aouchiche (Nordin, 46e) - Hamouma (Youssouf, 58e), C. Abi (N. Sissoko, 71e). Entraîneur : Claude Puel.

affiche la tribune Ganay, mais c'est bien Sainté qui a fait danser la zumba cafew à l'Olympique de Marseille ce jeudi soir. Après deux succès dont un résultat historique au Parc des Princes il y a quatre jours (0-1), l'écurie provençale s'est fait remettre à sa place par des Verts costauds, vaillants et réalistes. Voilà Saint-Étienne (et son entraîneur Claude Puel désormais à 600 matchs en première division) au sommet du championnat après trois journées, pendant que l'OM peut déjà se remettre à se poser des questions.Au coup d'envoi, les seules surprises côté marseillais sont le maintien du 4-3-3 sans avant-centre et la présence d'un Leonardo Balerdi qui ne passera pas la mi-temps. Dans le jeu, la première montée d'Yvann Maçon voit Hamouma surgir, déjà : il trouve le poteau rentrant de Steve Mandanda, juste avant le frisson Adil Aouchiche quelques secondes plus tard (7). Ça va trop vite pour le capitaine Mathieu Debuchy, sur le carreau, qui quitte les siens d'entrée (8). Il ne faut pas plus de dix minutes pour voir l'OM sortir la tête de l'eau, mais Flotov - temporairement repositionné dans l'axe pour laisser l'aile droite à Maxime Lopez, sans succès - ne fait pas honneur à l'offrande de Morgan Sanson (12). Sur chaque contre, Marseille plie, et c'est Bouanga qui empêche Aouchiche de faire le break après une sortie kamikaze d'(16). Un quart d'heure bouillant, puis le retour au calme, les défenses de chaque camp reprenant leurs esprits, les locaux se cherchant une cohérence offensive et Denis Bouanga se montrant à côté de ses pompes en première période. Quand Timothée Kolodziejczak offre une cartouche à l'OM avant la pause, Thauvin se montre trop tendre face au wonderkid Wesley Fofana (40).AVB envoie à la trappe l'option faux neuf à la pause, et ça n'est pas loin de payer d'entrée, quand le duo Payet-Thauvin met sur orbite Marley Aké, entré à la place de Maxime Lopez. Malheureusement pour les locaux, le jeunot se liquéfie et réussit à trouver la barre (55), avant un nouveau loupé de Sanson au point de peno (56). Les Phocéens tiennent le ballon, se prennent un mur (même avec un Moulin qui se la joue goal volant ), et Sainté n'est pas loin de planter son hôte sur un contre Youssouf-Bouanga (69). La deuxième banderille de l'ancien Lorientais sera la bonne : cette fois c'est Arnaud Nordin qui fout le bazar, fait exploser Duje Ćaleta-Car pour laisser Bouanga allumer les ficelles (0-2, 75). Jessy Moulin s'offre son arrêt photo sur un bon coup-franc de Thauvin (89) et Sainté ferme boutique. La prochaine fois, c'est sur le terrain qu'il faudra faire comprendre où les visiteurs mettent les pieds. Pas dans un couplet de Kofs.