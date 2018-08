Sainté réclame cinq millions pour Robert Berić

MA

À un an du terme de son contrat, Robert Berić devrait prendre ses cliques et ses claques avant la fin du mercato le 31 août prochain comme le rapportedans son édition du jour. Et sa prochaine destination pourrait bien être le Dynamo Kiev, qui a offert 2,5 millions au club stéphanois pour racheter la dernière année de contrat du Slovène. Néanmoins, l'ASSE se révèle être un peu plus gourmande, réclamant le double de la somme proposée afin de céder son attaquant.Au vu de l'intérêt d'autres clubs étrangers, le club du Forez fait monter les enchères. En tout cas, Robert Berić devrait être vite vendu, puisque Saint-Étienne s'active en coulisses pour enrôler un nouvel élément offensif. Encore plus depuis la blessure de Romain Hamouma ce week-end contre Strasbourg. Les noms de Georges-Kevin Nkoudou et Yannis Salibur reviennent avec insistance.