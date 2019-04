Sainté grignote Bordeaux et se rapproche de l'OL

1

Saint-Etienne (4-2-3-1) : Ruffier - Debuchy, Saliba, Perrin, Kolodziejczak - M'Vila, Cabella - Nordin (Polomat, 75e), Khazri (Diony, 81e), Hamouma - Berić (Aït Bennasser 75e). Entraîneur : Jean-Louis Gasset.

Bordeaux (3-4-3) : Costil - Cissokho (Maja, 79e), Lauray, Koundé - Sabaly, Bašić (Plašil, 75e), Otavio, Palencia - Kamano, Youssouf (Briand, 66e), Karamoh. Entraîneur : Paulo Sousa.

Arrangement entre copains.Dans l'obligation de gagner pour croire encore à la Ligue des Champions, Saint-Etienne a joué crescendo pour finalement s'imposer face aux Girondins de Bordeaux (3-0), grâce notamment à Debuchy, et Khazri, deux anciens Bordelais. Une victoire qui permet aux Verts de revenir à trois points du voisin Lyonnais. Ce n'était pourtant pas gagné !Dans une première mi-temps très engagée pour un match entre amis, les deux équipes ne se sont montrées que peu dangereuses. Les Girondins et leur défense à cinq, n'ont montré que très peu de failles lorsque les Stéphanois ont gardé le ballon. Bien en place, les Marines et Blancs ont laissé le ballon aux hommes de Gasset -en tribunes-, préférant jouer le contre. Le quatuor Nordin-Cabella-Khazri-Berić n'ont pas inquiété lesGirondins derrière.Les Verts ont finalement réussi à garder le ballon sous le pied au retour des vestiaires. Mais le tournant de la rencontre est ce penalty sifflé pour une main de Palencia. Après consultation de la VAR, Ruddy Buquet indique le point de penalty, que Khazri se charge de transformer (56). Le public donne encore plus de voix et pousse ses joueurs. Et c'est Debuchy d'un coup de casque qui coule ses anciens collègues (74), avant de les crucifier en coupant au premier poteau un centre de Polomat (90).L'Europe se rapproche pour les Verts, et c'est grâce aux potos Bordelais.