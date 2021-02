Sainté fait trinquer Rennes

Rennes (4-2-3-1) : Gomis - Traoré, Da Silva, Aguerd, Truffert (Maouassa, 78e) - Camavinga (Gboho, 58e), Martin (Nzonzi, 58e) - Doku, Terrier (Hunou, 58e), Bourigeaud - Guirassy. Entraîneur : Julien Stéphan.



Saint-Étienne (4-4-2) : Moulin - Debuchy, Moukoudi, Cissé, Trauco - Aouchiche (Nordin, 57e), Camara, Neyou (Youssouf, 68e), Gourna-Douath - Khazri (Abi, 68e), Bouanga (Moueffek, 90e). Entraîneur : Claude Puel.

Les Verts à moitié pleins.Trois jours après sa sortie de la Coupe de France à Sochaux , Saint-Étienne a confirmé son regain de forme en championnat en s'imposant sur la pelouse d'un Stade rennais de plus en plus inquiétant (0-2). Un succès construit en deux temps par les hommes de Puel, de retour en 4-4-2, au milieu d'un film d'erreurs techniques chez les Bretons. Après deux avertissements signés Bouanga et Khazri, le premier a profité du marquage laxiste du duo Doku-Aguerd pour se retrouver seul dans la surface et tromper Gomis d'une frappe croisée. Une sanction logique pour des Rouge et Noir brouillons et incapables de faire trembler Moulin, mais qui auraient également pu se retrouver en supériorité numérique après un tacle violent de Debuchy, seulement puni d'une biscotte jaune.Très disciplinés, les Verts n'ont pas cédé au retour des vestiaires face aux timides tentatives de Guirassy, Doku et compagnie. Mieux, les ouailles de Puel, plus efficaces dans le camp adverse, ont vite compris que les locaux étaient facilement déstabilisés sur les transitions défensives. Bingo pour l'ASSE, qui enfonce la tête des Bretons sur un nouveau contre. Lancé par Youssouf dans les espaces béants laissés par Rennes, Nordin fixant Aguerd et ajustant Gomis pour faire le break. Même les changements de Julien Stéphan n'auront pas changé le visage d'une équipe trop faible technique, tactiquement et physiquement pour espérer grappiller ne serait-ce qu'un point. Tant mieux pour les Verts, qui se rapprochent du milieu de tableau et laissent la zone rouge à distance.Et voilà la 5place de Rennes en grand danger.