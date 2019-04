Sainté fait le boulot à Reims et repasse devant l'OM

Reims (4-2-3-1) : Mendy - Foket, Engels, Abdelhamid, Baba - Chavalerin, Romao - Oudin, Dingomé (Zeneli, 57e), Cafaro - B. Dia (Chavarría, 66e). Entraîneur : David Guion.



Saint-Étienne (4-2-3-1) : Ruffier - Debuchy, Saliba, Perrin, Kolodziejczak - Aït-Benasser, M'Vila - Nordin (Polomat, 78e), Cabella, Hamouma (Vada, 89e) - Khazri (Diony, 83e). Entraîneur : Jean-Louis Gasset.



Mais qui va bien pouvoir stopper Sainté ?Dans une rencontre décisive dans la course à l’Europe (voire au podium), les Verts ont pris le dessus sur une équipe rémoise en perdition depuis plusieurs semaines. Dès les premiers instants de la partie, les visiteurs confisquent le ballon et font face à un pressing quasiment inexistant de Reims . Sans pour autant parvenir à se montrer dangereux. Il faut attendre une toile de Mendy pour voir les hommes de Gasset trouver la faille. Sous pression, le gardien de 27 ans dégage dans les pieds de Khazri, puis relâche la frappe de l’international tunisien dans les pieds de Cabella qui conclut de près (1-0, 24). Les locaux sont trop souvent apathiques, même si Oudin manque l’égalisation en tirant au-dessus (41) après que Mendy ne s'est rattrapé en réalisant une belle parade sur la tentative de Nordin (35). Reims termine mieux le premier acte, et voit même Dia trouver l’équerre de Ruffier au retour des vestiaires (49). Sauf que les Stéphanois calment immédiatement les ambitions champenoises, faisant le break sur un tir manqué de Khazri dévié par Engels dans son propre but (0-2, 51). La bande à Guion est assommée, et laisse Sainté faire preuve de maîtrise pour conserver son avantage. Mais Oudin tente de réveiller son équipe en faisant preuve de persévérance. Rien à faire : Saliba est impeccable (63), et Dia manque sa tête (64). Les Verts gèrent tranquillement, Reims se montrant trop peu dangereux pour inquiéter une défense solide et lancer une remontée fantastique malgré deux buts logiquement refusés à Chavarría (84, 88). Le rêve européen s'éloigne pour le valeureux promu.En revanche, il est bien réel pour un Saint-Étienne repassant devant l'OM et restant à trois petites unités du rival lyonnais. La fin de saison s'annonce passionnante.