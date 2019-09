Sainté et Toulouse s'accordent dans la parité

Auteur d'un début de match difficile, Sainté sauve les meubles contre Toulouse (2-2). Un point obtenu, mais surtout deux de perdus au milieu de différentes décisions arbitrales critiquables.

55

Téfécé = TGV

Hamouma, gloire et beauté

AS Saint-Étienne (4-2-3-1) : Ruffier - Kolodciejczak, Perrin, Moukoudi, Debuchy - M’Vila, Cabaye (Youssouf, 68e) - Bouanga (Nordin, 76e), Boudebouz (Berić, 45e), Hamouma - Khazri. Entraîneur : Ghislain Printant.



Toulouse FC (4-2-3-1) : Reynet - Sylla, Diakité, Amian, Moreira - Sangaré, Vainqueur - Gradel, Makengo (Dossevi, 84e), Saïd - Leya Iseka (Koulouris, 68e). Entraîneur : Alain Casanova.

Il suffit parfois de peu de choses pour faire basculer une rencontre. Mais en ce qui concerne Stéphane Ruffier, il fallait faire à la fois des pieds et des mains pour changer la destinée de l'AS Saint-Étienne contre Toulouse. Dans le dur, la défense verte laisse filer Wesley Saïd au duel contre l'homme chauve en fin de première période. Résultat ? Une parade exceptionnelle du pied droit pour Ruffier qui détourne habilement le ballon sur son poteau droit. Avant que la folie décide de s'inviter...Une expression connue en France dit «» . Pour l'ASSE, l'idée de devoir concéder une troisième défaite consécutive en Ligue 1 est pourtant interdite à l'heure de préparer son entrée sur la scène européenne, prévue en cours de semaine prochaine. Décidés, les Stéphanois sont les premiers à faire parler la poudre par Yohan Cabaye, mais le cadre se dérobe. En face, Toulouse subit, mais fait preuve de malice : sur un centre fuyant de Max-Alain Gradel, Aaron Leya-Iseka, retenu par Timothée Kolodciejczak, obtient un penalty . Le quart d'heure de jeu n'est pas encore passé que Gradel trompe Stéphane Ruffier en faisant preuve de retenue sur sa célébration (14, 0-1). Cueilli à froid, Saint-Étienne se reprend, mais la frappe lointaine de Cabaye est claquée par Baptiste Reynet au-dessus de sa transversale.Utile et agréable, la pause fraîcheur fait un bien fou au Téfécé qui régale d'un jeu en triangle éclair entre Ibrahim Sangaré, Saïd et Aaron Leya Iseka conclu par ce dernier d'une subtile déviation du pied droit à la limite d'un hors-jeu vérifié à la VAR (24, 0-2). Voilà deux coups de couteau dans le dos des Verts, tout proches de toucher le fond à la suite de deux occasions manquées par Saïd... Ou plutôt sauvées par l'impeccable Ruffier. Touché, mais pas encore coulé, Saint-Étienne entame son regain de confiance par le biais d'un homme : Romain Hamouma. À la suite d'un ballon aérien plutôt anodin, l'ailier enrhume Bafodé Diakité d'un contrôle de l'extérieur du pied droit puis enroule son ballon dans le petit filet gauche de Reynet sur sa deuxième touche de balle (45, 1-2). La course poursuite est lancée.Avec un soleil complètement éclipsé de la pelouse de Geoffroy-Guichard, la deuxième période reprend à pleine vitesse grâce au symbole de la révolution verte. Côté gauche, Denis Bouanga adresse un centre dangereux en direction du but toulousain et Hamouma s'offre le doublé d'un tacle rageur (56, 2-2). Une fois les comptes du tableau d'affichage remis au même niveau, la domination stéphanoise connaît une décélération, Gradel mettant à son tour Ruffier à l'épreuve de la claquette express. Avant de laisser sa place à Efthýmis Kouloúris, Leya Iseka contraint le portier à une énième parade. Assoiffé par le but, l'avant-centre grec pense quant à lui inscrire le but décisif... Mais un hors-jeu litigieux l'en empêche. Condamnée au même destin, la reprise de Robert Berić sur un centre d'Hamouma trouve la lucarne de Reynet avant de couper court à l'euphorie du Chaudron.dans les arrêts de jeu au moment où Issiaga Sylla croit marquer contre son camp, mais Berić est encore repris par la police, au grand dam du public. La VAR, tueuse d'émotions ? Peut-être, mais créatrice d'autres sentiments...