Sainté et Montpellier se neutralisent

Les deux équipes ont eu une mi-temps chacune pour trouver la faille, mais aucune n'a été en mesure de forcer la décision (0-0). Saint-Étienne et Montpellier restent au pied du podium.

12

Un Ruffier à l'honneur et la paire BN qui croque

Deux petits nouveaux pour un petit 0-0

Saint-Étienne (3-4-3) : Ruffier - Moukoudi, L. Perrin (c), Kolodziejczak - Honora, Z. Youssouf, M. Camara, Trauco - Boudebouz (Benkhedim, 60e), Bouanga (Edmilson, 82e), Nordin. Entraîneur : Claude Puel.



Montpellier (3-1-4-2) : Rulli - P. Mendes, Hilton (c), Congré - Chotard - Souquet, Savanier (J. Sambia, 89e), Le Tallec, Oyongo - Laborde, Delort (Mollet, 78e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.

» , lâchait Claude Puel avant ce duel entre deux escouades au coude-à-coude au pied du podium : Sainté, sa quatrième place et ses 9 matchs sans revers (toutes compétitions confondues) d'un côté, Montpellier, sa cinquième place (avant cette 14journée) et son brillant succès 3-0 face à Toulouse il y a deux semaines de l'autre. Si «» équivalait à enchaîner une troisième victoire malgré des absences en pagaille pour essayer de gratter une place sur le podium, la troupe du Forez a failli : les deux 3-5-2 se sont télescopés et l'on s'est quitté sans avoir vu de tremblement de filets.Sans Wahbi Khazri, revenu blessé de sélection, la connexion Nordin-Bouanga se met en place après seulement quelques secondes de jeu, mais l'ancien Lorientais trouve les panneaux d'affichage (2). Pendant que les cartons pleuvent (trois biscottes entre la 21et la 28), Stéphane Ruffier, qui dépasse au passage le recordman Ivan Ćurković au nombre de matchs disputés en Ligue 1 avec la tunique verte (304apparition), est là pour s'opposer avec brio à Gaëtan Laborde après un très bon travail d'Ambroise Oyongo (25).La réponse stéphanoise ne se fait pas attendre, avec encore une fois Nordin au service et Bouanga à la conclusion, mais le torse de Daniel Contré est sur la trajectoire (28). Le même schéma se répète encore dans la foulée et sur la tentative du Gabonais, c'est à Gerónimo Rulli de se mettre en valeur (31). Puis inversion des rôles : le jeune Stéphanois allume un pétard sur le montant gauche après un contre mené par Bouanga (36). Juste avant la pause, ce dernier manque le ballon sur un centre de Franck Honorat, mais pas le pied de Pedro Mendes (45).Alors que Sainté part en sommeil profond, les ouailles de Micher Der Zakarian sont bien mieux après l'entracte, mais Andy Delort est bien muselé et le maladroit Timothée Kolodziejczak s'en sort après avoir accroché le buteur héraultais dans la surface (51). Est-ce la première entrée en Ligue 1 du milieu des Verts Bilal Benkhedim (18 ans) qui glace tout le monde ? Toujours est-il qu'à l'heure de jeu, le rythme de la partie reprend un sacré coup. L'espace d'un quart d'heure, puis Gaëtan Laborde, évidemment servi par Delort, décolle et oblige Ruffier à sortir une parade de costaud sur sa ligne (78). Après un autre dépucelage, celui d'Edmilson Indjai Correia (19 piges), il faudra attendre le temps additionnel pour voir l'ASSE redonner du frisson à Geoffroy-Guichard, sur un ballon de Benkhedim qui finira dans le petit extérieur après avoir été frappé par le pied gauche de Miguel Trauco (90+1). Bien trop insuffisant.