Sainté et Bordeaux patinent

Surpris sur la première frappe cadrée girondine, Saint-Étienne a trouvé les ressources pour revenir rapidement au score. Mais pour renverser la situation, comme jeudi en Coupe de France contre Rennes. Tenus en échec par des Bordelais franchement décevants (1-1), les Verts signent un septième match consécutif sans succès en Ligue 1. Mais portent à trois leur nombre de points d'avance sur Nîmes, le barragiste. C'est déjà ça.

Sainté sur sa lancée

Bordeaux sans idée

Saint-Étienne (4-3-3) : Moulin - Debuchy, Saliba, Fofana, Kolodziejczak - Camara, M’Vila, Ahoulou (Nordin, 63e) - Boudebouz (Dioussé, 83e), Diony (Abi, 54e), Bouanga. Entraîneur : Claude Puel.



Bordeaux (4-2-3-1) : Costil - Sabaly, Mexer, Koscielny, Benito - Aït-Benasser (Pardo, 63e), Otavio - Oudin, Adli (Kamano, 82e), Kalu (Hwang, 72e) - Maja. Entraîneur : Paulo Sousa.

C'est ce qu'on appelle la réponse du berger à la bergère. En l'occurrence, celle-ci a pris la forme d'un appel d'école dans le dos de Sabaly et d'une tête plongeante en bout de course. Signé Denis Bouanga, auteur là de son dixième pion en Ligue 1 cette saison, ce coup de boule a permis, comme jeudi en Coupe de France face à Rennes, à Saint-Étienne de recoller trois minutes seulement après s'être fait doucher par Maja. Mais les héros étaient trop émoussés, sans doute, pour faire chavirer Geoffroy-Guichard une deuxième fois en trois jours. Le Chaudron ne leur en tiendra sans doute pas rigueur, au vu des intentions affichées.Libérés au bout du temps additionnel jeudi en Coupe de France , les Verts sont tout proches de l'être dès la troisième minute, sur un corner de Boudebouz. Trois jours après avoir envoyé Sainté au stade de France, l'Algérien pense envoyer Debuchy vers l'ouverture du score, mais la tête du capitaine stéphanois est sauvée sur sa ligne par Otavio. Sur la lancée de leur qualif', les hommes de Claude Puel s'approprient le ballon et dictent le rythme de cette partie. Si Adli parvient à le chiper dans les pieds de Fofana avant d'enchaîner avec un enroulé à côté (6), les meilleures situations en première période sont à mettre au crédit des Foréziens. Mais Ahoulou, arrivé lancé sur un centre en retrait de Bouanga, ajuste mal son tir et trouve Costil sur sa route (18).Pas assez tranchant dans les trente mètres adverses, en dehors de ce tir un poil trop croisé de Camara au terme d'une projection rapide (27), Saint-Étienne ne tire pas non plus profit de ses multiples coups de pied arrêtés. À l'image de Diony, qui envoie dans le mur un coup franc bien placé à l'angle gauche de la surface bordelaise (30). Sous pression sur un centre rentrant de la droite de Boudebouz qui flirte avec la lucarne de Costil (40), Bordeaux se contente de son côté de faire le dos rond en attendant son heure.Proche sur ce contre emmené par Kalu, finalement contré dans la surface par Saliba (31), celle-ci arrive sur la première frappe cadrée des Girondins, œuvre de Maja, en embuscade pour reprendre un ballon que Kolodziejczak a le tort de ne pas dégager au sortir d'un duel aérien entre l'Anglais et Saliba (0-1, 65). Dur pour les Stéphanois, encore les plus entreprenants après le repos, et remis dans le match dès l'engagement par Bouanga, couvert par Koscielny et buteur à la limite du hors-jeu sur une galette de Boudebouz (1-1, 68). Le point de départ de vingt dernières minutes de folie ?Pas vraiment, puisque Mahdi Camara écope d'un deuxième jaune et laisse ses camarades à dix. Si elle a pour effet de freiner les Verts dans leur élan, l'exclusion du milieu de terrain ne profite pas à Bordeaux, peu inspiré offensivement et auteur de son quatrième match de rang sans succès. C'est trois de moins que Saint-Étienne qui, en dépit de ses belles intentions, enchaîne un septième match sans victoire. Mais compte désormais trois points d'avance sur Nîmes, le barragiste. Il faudra s'en contenter.