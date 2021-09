Saint-Étienne coule à la maison contre Nice

Saint-Étienne (3-4-3) : Bajic - Sow, Moukoudi, Nadé - Bouanga (Boudebouz, 46e), Camara, Neyou (Youssouf, 67e), Trauco - Hamouma (Aouchiche, 66e), Krasso (Nordin, 46e), Khazri. Entraîneur : Claude Puel.



Nice (4-4-2) : Benítez - Atal (Todibo, 89e), Daniliuc, Dante, Bard - Stengs (Lotomba, 78e), Lemina, Thuram (Guessand, 78e), Kamara (Da Cunha, 79e) - Delort, Gouiri (Rosario, 69e). Entraîneur : Christophe Galtier.

À ce rythme, le prince hériter du Cambodge va finir par retirer son offre pour racheter Sainté . Les Verts ont concédé ce samedi face à Nice un cinquième revers consécutif en Ligue 1 (0-3). Lourd de conséquences : en attendant la suite de la 8journée, la troupe de Claude Puel se retrouve lanterne rouge.Le premier responsable des malheurs stéphanois aujourd'hui se nomme Amine Gouiri. Mis en échec en début de partie par Bajic (7), l'ancien Lyonnais a ouvert le score avec pas mal de réussite, d'un coup franc des trente mètres dévié par Camara, et pris seul les commandes du classement des buteurs avec cinq pions. Sauvés peu après la demi-heure de jeu par leur portier, qui a dévié le lob de Gouiri (34), les Verts ont bien terminé la première période et eu deux balles d'égalisation. Mais Krasso a foiré sa tête (27) et Bard a suppléé Benítez sur ce coup de boule de Moukoudi (41).Une inefficacité tranchant avec la réalisme des Aiglons, mis à l'abri dès le début de la deuxième période par Stengs, mis sur orbite par Thuram et auteur de son premier but en Ligue 1 d'un enroulé à vingt mètres. Dominateurs en deuxième période et crédités d'un penalty, finalement annulé car Khazri était hors-jeu (62), les Stéphanois ont même pris un troisième pion, oeuvre de Delort, servi sur un plateau par Da Cunha. Ce qui porte à 17 le nombre de but encaissés par Sainté, plus mauvaise défense du championnat. La meilleure ? Nice, auteur de son cinquièmeet troisième du championnat. Costaud.