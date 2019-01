Sainté coiffe Guingamp sur un poteau

Guingamp (4-2-3-1) : Caillard - Larsson, Kerbrat, Eboa Eboa, Rebocho - Didot (Ndong, 77e), Blas - Coco (N'Gbaoto, 64e), Rodelin, Thuram - Roux (Mendy, 77e). Entraîneur : Jocelyn Gourvennec.



Saint-Étienne (3-5-2) : Ruffier - Saliba, Perrin, Kolodziejczak, Gabriel Silva (Polomat, 69e) - M'Vila, Selnæs - Cabella, Khazri (Salibur, 83e), Monnet-Paquet - Diony (Hamouma, 72e). Entraîneur : Jean-Louis Gasset.

Les Guingampais peuvent être Verts.Car, parfois, un même exercice (celui du coup franc) et quelques millimètres permettent de comprendre la quelle des deux équipes est lanterne rouge et l'autre aux portes du podium. Quand Wahbi Kahrzi arrive à contourner le mur guimgampais et profiter de la naïveté du placement de Marc-Aurèle Caillard pour ouvrir prématurément le score (son dixième but de la saison), on ne peut que mettre en parallèle la délicieuse tentative de Ronny Rodelin qui échoue, elle, sur le poteau (61). Un vrai manque de réussite.Surtout qu'entre temps (de la 30à la 60minute), les Costarmoricains ont montré un visage conquérant et combattif, dans la continuité de leur prestation au Parc des Princes en semaine . Mais ni Marcus Coco , trop imprécis, ni Larsson ou Marcus Thuram , pas assez réactifs devant les cages, n'ont pu inverser la tendance. Dans le temps additionnel, il faudra que Ruffier se détende pour empêcher à Alexandre Mendy de réécrire l'histoire d'une reprise en pivot.Saint-Étienne empoche finalement les trois points avec autorité (première victoire à l'extérieur depuis 3,5 mois), et rattrape l'Olympique lyonnais au classement, n'étant quatrième qu'à la différence de but. De son côté, Guingamp reste à sept points de la ligne de flottaison.