Saint-Martin se tourne vers l’avenir

Samedi à The Valley (Anguilla), Saint-Martin version française disputera le derby des Caraïbes face à son voisin néerlandais, lors de la quatrième journée de la Ligue des nations de la CONCACAF. Un an et demi après le dévastateur ouragan Irma, Saint-Martin se reconstruit progressivement. Et son football parvient à se développer.

700 licenciés, huit clubs de Division 1

Les jeunes ne sont pas oubliés

Par Alexis Billebault

Une grosse vingtaine de minutes de bateau, un peu plus pour les supporters de Sint-Marteen, un peu de marche jusqu’au Centre technique Raymond E. Guischard de The Talley, la capitale d’ Anguilla , l’île située à une quinzaine de bornes au nord, et le cadre de ce derby des Caraïbes sera posé. Depuis le coup d’envoi de la première édition de la Ligue des nations de la CONCACAF, la sélection de Saint-Martin a pris l’habitude d’emprunter une des nombreuses navettes quotidiennes pour recevoir ses adversaires sur ce si proche terrain neutre. Elle l'a fait contre la Guadeloupe (0-3, le 11 septembre) et Saint-Kitts-et-Nevis (0-10, le 14 octobre), l’autre match ayant été perdu à Grenade (2-5) le 16 novembre.Même si samedi, c’est Sint-Marteen qui accueille. «» , explique Gilles Petit.Ce métropolitain, originaire des Alpes-Maritimes, vit à Saint-Martin depuis vingt ans. Il y a fondé la Juventus et est également éducateur technique à la Ligue de Saint-Martin, qui compte environ 700 licenciés. «» , explique-t-il. Irma, qui avait frappé les Antilles à la fin de l’été 2017, a causé la mort de quatre personnes et fait de nombreux blessés à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et entraîné des dégâts estimés à plusieurs centaines de millions d’euros. Toutes les îles touchées par l’ouragan ne se reconstruisent pas au même rythme, et Saint-Martin, une collectivité d’Outre-mer française de 87 km² et de 35 000 habitants, continue de panser ses plaies. «» , poursuit Petit.Saint-Martin, qui faisait partie jusqu’en juillet 2007 du département de la Guadeloupe, n’est pas affilié à la FIFA. Mais son statut lui permet de disputer les compétitions de la CONCACAF, notamment depuis sa participation aux éliminatoires de la Coupe caribéenne des nations 1990. Désormais entraînée par l’ancien international guadeloupéen Stéphane Auvray, la sélection de Saint-Martin y a gagné quelques matchs, dont un contre les îles Vierges britanniques (3-0 en 1990), arraché quelques nuls – Cuba (0-0) en 2001, Dominique (0-0) en 2007 et îles Cayman (1-1) en 2010 – et encaissé certaines roustes face à la Jamaïque (0-12), en 2005 ou Porto Rico (0-9) sept ans plus tard. «La Ligue de Saint-Martin, qui dépend de la Fédération française de football (FFF), a décidé – outre les seniors et la sélection nationale – de mettre l’accent sur les catégories de jeunes. En plus des plateaux pour les moins de 7, 9 et 11 ans, des championnats ont été organisés pour les plus âgés (moins de 13, 15, 17 et 20 ans). La sélection U20 a ainsi participé aux qualifications (un nul, quatre défaites) pour la Coupe du monde qui se déroulera en Pologne du 23 mai au 15 juin prochain. «» Mais une victoire de la sélection, battue (3-4) à Saint-Barthélémy en amical le 17 mars dernier, samedi face au voisin de Sint-Marteen, aurait forcément une saveur un peu particulière...