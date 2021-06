Saint-Marin marque après un an et demi de sevrage

Add a little bit of Titanic music and I can't stop weeping. #kosSMR pic.twitter.com/AQ6aPKuV0P — San Marino fan account (@SanMarino_FA) June 1, 2021

AL

Le plaisir des choses simples.Ce mardi soir, Saint-Marin s'est incliné sans surprise aucune au stade Fadil Vokrri de Pristina contre le Kosovo, la faute à un quadruplé de Vedat Muriqi (1-4). Mais dans ce match amical, l'essentiel était clairement ailleurs pour la: à la 85minute, David Tomassini est parvenu à planter le but de l'honneur, profitant des largesses locales. Et sur du Céline Dion, ça n'a vraiment pas de prix.Les effusions de joie qui ont suivi sont proportionnelles à l'exploit que réalisent les joueurs de Saint-Marin à chaque fois qu'ils parviennent à trouver le chemin des filets, c'est-à-dire très rarement étant donné leur statut d'amateurs et de « pire équipe du monde » d'après le classement FIFA (210sur 210). Le dernier pion de la sélection saint-marinaise remontait au 16 novembre 2019, en match de qualification à l'Euro face au Kazakhstan (1-3). Avant ça, la période de disette devant les cages s'étalait sur près de six ans.Il pourra en toucher un mot à ses bambins.