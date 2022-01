La complémentaire Sainté

Dans quatre mois jour pour jour, la Ligue 1 version 2021-2022 rendra son verdict. Alors l'AS Saint-Étienne met les bouchées doubles sur le marché des transferts pour permettre à Pascal Dupraz de réussir sa mission sauvetage. L'objectif : enchaîner une 19e saison en Ligue 1. Le moyen : mettre le grappin sur des joueurs confirmés, libres ou accessibles en prêt. Une version forézienne des Expendables, où Sylvester Stallone, Jason Statham et Jet Li seraient remplacés par Paul Bernardoni, Bakary Sako et Eliaquim Mangala.

On peut enchaîner les défaites plus vite que Gérard Depardieu descend des bouteilles et rester optimiste. Arrivé sur le banc de l’ASSE il y a cinq semaines , Pascal Dupraz n’en démord pas, prise de parole après prise de parole., clamait le prophète haut-savoyard au soir de la défaite contre Lens samedi . Toujours derniers, les Verts restent sur six revers en championnat, à cinq points du premier non-relégable. Le club a annoncé la couleur : pour sauver le soldat stéphanois, il faut recruter. La machine commence justement à s’emballer. Nécessaire au vu des résultats, et plus encore avec les départs à la CAN de Saïdou Sow, Harold Moukoudi, Yvan Neyou, Wahbi Khazri et Denis Bouanga, cinq éléments majeurs de l’effectif.Le club du Forez est allé crescendo. D'abord en rameutant un ancien de la maison, Bakary Sako (33 ans), arrivé libre pour apporter de l'expérience à un des groupes les plus verts de l'élite. Puis en piochant deux cartes dans l’effectif angevin , dont un atout non négligeable du nom de Paul Bernardoni (24 ans). Une valeur sûre de notre Ligue 1 au poste de gardien, renfort nécessaire pour pallier la blessure du titulaire Etienne Green, sur le flanc plusieurs semaines. L’international sénégalais Sada Thioub (26 ans) a fait le même chemin, également en prêt. Libre depuis la résiliation de son contrat avec Séville, Joris Gnagnon (25 ans) a aussi posé ses valises à l'Étrat . Dans une condition physique loin d’être optimale, raison pour laquelle la seule apparition de l’ancien Rennais se limite jusque-là à 45 minutes en amical face au Goal FC. Un cinquième soldat a rejoint la garnison jeudi sur les coups de 20 heures, Eliaquim Mangala.Après huit mois sans jouer, l'ancien défenseur le plus cher du monde débarque jusqu'en juin avec son statut d'international et ses 50 matchs européens. Un sacré renfort pour Pascal Dupraz, qui souhaitait des joueurs connaissant les exigences du haut niveau., a validé le coach pour Canal+. Dupraz espère encore un attaquant de pointe et un latéral. Le numéro 9 recherché pourrait être Jean-Philippe Mateta, bien que son retour en grâce à Crystal Palace n’arrange pas forcément les négociations (deux buts depuis le 28 décembre). Les noms de Vedat Muriqi (Lazio), Ercan Kara (Rapid Vienne) et Mikael Uhre (Brøndby IF), le meilleur buteur du championnat danois, circulent également. Le casting n’est pas encore complet, mais il prend une direction intéressante.Les deux premiers matchs de l'ère Dupraz en Ligue 1 ont laissé un sentiment amer. Deux défaites par un but d’écart, scellées à la 83e contre Nantes et à la 90e+5 face à Lens . Le verre à moitié vide : zéro point. Le verre à moitié plein : les Stéphanois ont tenu la comparaison avec deux équipes du top 10., réagissait Ryad Boudebouz samedi dernier, à chaud.Sentiment partagé par son coach :Un espoir assurément nourri par le retour prochain des internationaux africains et par les arrivées de joueurs confirmés, désireux de se relancer. Selon, les Verts disposent d’une enveloppe de 400 000 € de masse salariale pour se renforcer. En parallèle, le club a fait de la place en écourtant le prêt d'Ignacio Ramírez, reparti en Uruguay. Les moyens sont limités, situation financière inconfortable oblige, le dossier du rachat étant désespérément au point mort. Quand on veut recruter sans trop dépenser, il faut des idées et des hommes motivés. Deux cases a priori cochées. Un bon point de départ pour les 18 matchs qu'il reste à jouer, dont un derby épicé ce vendredi à Lyon.