Sainté stoppe Monaco

Sur une série de trois succès d'affilée toutes compétitions confondues, l'ASM s'est inclinée à Saint-Étienne. Qui a gagné 1-0 pour la troisième fois en cinq rencontres, depuis que Claude Puel est arrivé. Son équipe grimpe à la huitième place, pendant que Monaco reste englué au quinzième rang.

Ruffier, Lecomte est bon

Le Puelisme, quand personne ne s'y attend

Saint-Étienne (3-4-2-1) : Ruffier - Saliba, Kolodziejczak, Silva - Debuchy (Trauco, 76e), Fofana, Youssouf, Cabaye (Aholou, 31e) - Boudebouz, Bouanga - Hamouma (Nordin, 82e). Entraîneur : Puel.



Monaco (3-4-1-2) : Lecomte - Jemerson, Glik, Badiashile (Ballo-Touré, 78e) - Henrichs, Dias, Silva, Martins (Aguilar, 69e) - Golovin - Ben Yedder, Baldé (Augustin, 65e). Entraîneur : Jardim.

Par Florian Cadu

Quand le treizième de Ligue 1 rencontre le quinzième, l'attente de spectacle n'est pas forcément au rendez-vous. Surtout si le stade qui accueille la rencontre, d'ordinaire bruyant et en chaleur, n'a pas le droit de faire entrer ses kops en raison d'un huis clos partiel. Mais quand ces deux équipes ont autant de points d'avance sur la lanterne rouge que d'unités de retard sur la zone Ligue des champions, c'est-à-dire seulement quatre, alors l'intérêt redevient légitime et les yeux peuvent se river sur l'écran.Malheureusement pour la publicité de ce championnat ultra serré et même si quelques actions sont venues titiller la vue durant cette opposition équilibrée, son match du dimanche soir comptant pour la douzième journée n'a pas donné lieu à un scénario de dingue. Ni à une ribambelle de buts, bien au contraire. Mais dans un Geoffroy-Guichard pas vraiment en mode chaudron, Saint-Étienne a piégé Monaco sur la plus petite des marges grâce à une seconde mi-temps parfaitement maîtrisée et une organisation cohérente à défaut d'être hyper esthétique. Ce qui permet aux joueurs de Claude Puel de grimper en huitième position, et à ceux qui les suivent attentivement de sauter au plafond. En face, la bande de Jardim ne peut que se désoler de son quinzième rang alors qu'elle restait sur trois succès consécutifs toutes compétitions confondues.Que retenir, de la première période ? Les nombreux duels gagnés par Monaco (plus de 60%), effectivement. La blessure de Cabaye remplacé par Aholou, écopant d'un carton jaune quelques secondes après son entrée, aussi. Les approximations dans les deux zones de vérité, bien entendu. L'aisance de Ben Yedder, également. Et les quelques occasions qui n'ont pas trouvé la faille, surtout. La première a lieu dès la deuxième minute, lorsque la frappe puissante d'Henrichs trouve les poings de Ruffier.La deuxième ? En faveur de Saint-Étienne cette fois, avec la tentative de Bouanga parfaitement stoppée par Lecomte. Ensuite, le même Bouanga envoie le ballon trop haut alors qu'il est bien placé pour le faufiler dans les filets. Enfin, le tir de Silva paraît inatteignable pour le portier vert, mais file à côté de ses cages. Sinon, Bouanga se montre encore peu avant la pause, mais le gardien monégasque ne frissonne même pas. Bref, il manque encore une vraie étincelle pour faire dégoupiller ce duel dominé par les visiteurs face à des locaux préférant miser sur les contres. Oui, un éclair pour dépuceler ce score qui semble ne pas avoir envie d'un quelconque geste d'affection.Finalement, la flamme voit la nuit à l'heure de jeu. Élément le plus en vue des siens avec Youssouf, Bouanga ouvre la marque en reprenant au rebond une balle d'Hamouma écartée par Lecomte. Surprenant, tant le Rocher ne se trouvait pas en situation d'usure. La patte Puel ? Peut-être bien, puisque Sainté n'a pas été battu en quatre rencontres depuis sa nomination et a toujours fait trembler les filets au moins une fois. Plutôt intelligents, les Verts suivent donc scrupuleusement le plan de leur coach et manquent le break par la tête d'Hamouma qui fait briller Lecomte.C'est que sans son précieux Slimani, la Principauté galère à faire mouche. Alors, Jardim lance sa triplette de cartes Augustin/Aguilar/Ballo-Touré. Sans trop de résultats, l'ASSE réduisant maintenant chaque espace au minimum et s'appuyant comme jamais sur ce pion qui doit beaucoup aux corrections tactiques apportées à la pause. Plus à l'aise en seconde période, les locaux font donc bonne figure et ne subissent pas à outrance, même si Fofana est à un hors-jeu de recevoir un carton rouge retiré par la VAR. Ce sont même eux qui se font dangereux, à plusieurs reprises. Sans compter qu'Aguilar, expulsé pour une faute en tant que dernier défenseur sur Bouanga, file aux vestiaires plus tôt que prévu. Du coup, l'ASM s'incline de nouveau et Puel rigole encore. Tout simplement.