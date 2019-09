Saint-Étienne se rebiffe face aux Crocos

Lanterne rouge avant le coup d'envoi de la rencontre, Saint-Étienne a souffert face à Nîmes. Mais les Verts se sont imposés au stade des Costières, grâce à un pion de Mathieu Debuchy (0-1). De quoi donner du répit à Ghislain Printant ? Rien n'est moins sûr.

Les Verts à moitié vide

Les Verts à moitié plein

Nîmes (4-3-3) : Bernardoni - Alakouch, Martinez, Briançon, Miguel - Valls (Denkey, 71e), Deaux, Fomba (Stojanovski, 85e) - Ferhat, Ripart, Philippoteaux. Entraîneur : Bernard Blaquart.



Sainté (4-2-3-1) : Moulin - Debuchy, Moukoudi, Perrin, Kolodziejczak - Cabaye (Youssouf, 46e), M'Vila - Nordin (Saliba, 88e), Hamouma, Bouanga - Khazri (Abi, 78e). Entraîneur : Ghislain Printant.

Par Steven Oliveira

L'image est belle. Quelques secondes après son but, Mathieu Debuchy est allé voir Ghislain Printant pour lui adresser un bisou sur le front. Ce même Ghislain Printant qui a les yeux rougis, au moment où l'arbitre siffle la fin de la rencontre et donc de la victoire de Saint-Étienne. La seconde de la saison des Verts, après celle obtenue à Dijon lors de la première journée.Une victoire qui ne devrait pourtant pas changer les plans des dirigeants stéphanois, lesquels voudraient se séparer de l'ancien coach de Bastia pour installer Claude Puel sur le banc. Il faut dire que Sainté reste 19de Ligue 1, et semble toujours malade. Même si visiblement, la guérison est proche.Conscient des difficultés de Saint-Étienne, Nîmes attaque la rencontre avec le ballon dans les pieds et vers l’avant. Une stratégie qui pourrait être payante, si Jessy Moulin ne repoussait pas les deux coups de boule de Renaud Ripart (9et 17). En face, les Verts n’arrivent pas à aligner trois passes ni même à traverser la ligne médiane avec le cuir dans les pieds.Pire, les défenseurs enchaînent les maladresses techniques. À l’image de Loïc Perrin qui rate le ballon, ou de Timothée Kolodziejczak qui envoie sa remise de la tête directement en corner. Seule légère éclaircie pour Saint-Étienne, une belle demi-volée d’Arnaud Nordin obligeant Paul Bernardoni à la parade (35). Pas de quoi faire trembler les Nîmois, qui repartent vers l’avant et touchent le poteau sur une jolie tête de Lamine Fomba (36).Dépassée durant la première période, l’ASSE ne change finalement pas de stratégie pour le second acte en abandonnant volontairement le ballon à Nîmes (61% de possession). À la différence près que les hommes de Ghislain Printant se montrent bien plus justes, techniquement. Suffisant pour permettre à Denis Bouanga de chauffer les gants de son ancien partenaire Paul Bernardoni (47), et surtout pour voir Mathieu Debuchy ouvrir le score sur un violent coup de boule (0-1, 67).Sauf que Sainté reste sur un fil, à l'instar de Timothée Kolodziejczak qui se prend deux petits ponts en trois minutes de la part de Zinedine Ferhat. Avant de voir le fil s'effilocher encore un peu plus lorsque Romain Hamouma est renvoyé aux vestiaires après un second jaune, pour un tacle au niveau du poteau de corner de Nîmes (73). En infériorité numérique, Saint-Étienne active alors le mode ultra-défensif et serre les fesses. Comme sur cette parade du pied de Jessy Moulin devant Vlatko Stojanovski (87), ou encore sur un sauvetage sur la ligne de Mathieu Debuchy (90). Rien y fait pour Nîmes, Saint-Étienne voulait absolument sa victoire. Pour son Printant ?