Saint-Étienne se contente du nul contre QRM

Quevilly-Rouen (4-2-3-1) : Lemaître - Sissoko, Diedhiou, Cissokho (Cissé, 90e+1), Pendant - Boé-Kane (Sidibé, 60e), Pierret (Sangaré, 82e) - Bonnet, Gbelle (Hountondji, 60e), Soumaré - Mafouta (Bangré, 82e). Entraîneur : Olivier Echouafni.



Saint-Étienne (4-3-3) : Green - Palencia, Giraudon, Nadé, Silva (Macon, 75e) - Camara, Neyou (Pintor, 62e), Lobry - Cafaro (Riviera, 75e), Aiki (Mouton, 61e), Krasso. Entraîneur : Laurent Batlles.



QB, à Petit-Quevilly

Sainté attendra, avant de repasser dans le vert.Accrochée par Quevilly-Rouen ce lundi (2-2), l'AS Saint-Étienne garde un nombre de points négatif et la place de lanterne rouge. Avant le match, les quelque 600 supporters des Verts ayant fait le déplacement ont déployé une banderole demandant aux joueurs de gagner pour Émile Robert, le doyen des supporters stéphanois décédé il y a quelques jours . À défaut d'y parvenir, les hommes de Laurent Batlles ont évité la défaite en remontant un handicap de deux buts. Très percutant sur son côté, Issa Soumaré a transpercé la défense verte pour glisser le ballon à Louis Mafouta, qui a buté sur Etienne Green, mais pas Yann Boé-Kane (13). Nicolas Lemaître a empêché Mathieu Cafaro d'égaliser dans la foulée (15) et Garland Gbelle, libre de tout marquage dans la surface, a placé sa tête comme à l'entraînement pour donner deux buts d'avance à QRM (32).Dos au mur, mais toujours encouragés par leur parcage, les Verts ont remis la marche avant grâce à un numéro de Jean-Philippe Krasso (37). Et QRM a pris un gros coup sur la tête lorsque Mathieu Cafaro, profitant d'un déboulé de Mahdi Camara, a fait mouche d'une belle demi-volée (45). Sorti du banc d'Olivier Echouafni, Andreas Hountondji a tenté de redynamiser l'attaque normande. Il a néanmoins frappé à côté (63), puis a manqué de puissance dans sa frappe (68). Victor Lobry a sollicité Nicolas Lemaître (80), mais c'est bien QRM qui nourrira le plus de regrets. Encore plus après le rouge de Mickaël Nadé (86), et la claquette de Green sur le coup franc de Mamady Bangré (88). Au coup de sifflet final, les «» sont d'ailleurs une nouvelle fois descendus du parcage stéphanois.Batlles aura un sacré nombre de battles à mener.