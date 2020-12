Saint-Étienne se cogne contre Nîmes

Saint-Etienne (4-2-3-1) : Moulin - Trauco, Kolodziejczak, Moukoudi, Debuchy - Neyou, Camara (Gourna, 78e) - Hamouma (Bouanga, 62e), Boudebouz (Krasso, 62e), Nordin (Rivera, 78e)- Khazri (Aouchiche, 17e) Entraîneur : Puel



Nîmes (4-2-3-1) : Reynet - Paquiez, Miguel, Guessoum, Alakouch (Majouga, 74e) - Ahlinvi, Sarr - Eliasson (Koné, 74e), Duljević (Ripart, 53e), Ferhat - Roux (Aribi, 52e)Entraîneur : Arpinon

Grâce à un grand Reynet et un sursaut en seconde période, Nîmes accroche des Stéphanois trop imprécis à la finition pour espérer une deuxième victoire cette semaine.D'entrée, Saint-Étienne prend pourtant les bons rails. Sur corner, Moukoudi, seul au second poteau, plonge d'entrée les Nîmois dans le doute. Khazri, dans la foulée, tape le poteau et manque de couler les Crocos, qui en profitent pour sortir la tête de l'eau. Mis en position idéale par un cafouillage de Khazri, Ahlinvi fusille Moulin. Et puis viens le show Reynet. Car si Nîmes est encore vivant à la mi-temps, c'est bien grâce à son portier. Décisif sur sa ligne et en dehors, le bougre se paye même le luxe de sortir le penalty qu'il offre lui-même à Bodebouz.La troupe d'Arpinon revient avec plus d'entrain. Beaucoup mieux en seconde période, les Gardois se voient récompensés par un penalty. Sur son premier ballon, Ripart, lui, ne tremble pas en se jouant de Moulin avec une panenka malicieuse. Déjà buteur face à Bordeaux mercredi, Nordin remet ça d'une frappe hors de la surface pour redonner de l'espoir aux Verts. Malgré ça, les Verts pêchent dans le dernier geste et c'est Nîmes qui se rassure, en prenant un point après quatre défaites de rang.De quoi être Vert.