Saint-Étienne s'offre un grand bol d'air à Angers

Angers (3-5-2) : Petković - Manceau, Traoré, Mendy - Cabot, Bentaleb (Capelle, 59e), Mangani, Fulgini (Nadje, 88e), Pereira Lage (Fatar, 88e) - Brahimi (Taïbi, 74e), Ninga (Mbock, 74e). Entraîneur : Gérald Baticle.



Saint-Étienne (3-4-3) : Bernardoni - Camara, Kolodziejczak, Nade - Thioub (Youssouf, 74e), Moueffek (Aouchiche, 73e), Gourna-Douath (Dieye, 90e+2), Maçon - Boudebouz, Sako (Bouanga, 39e), Nordin (Dioussé, 90e+2). Entraîneur : Pascal Dupraz.

Il aura fallu attendre plus d'un mois, mais l'opération sauvetage de Pascal Dupraz est enfin lancée.Vainqueur d'Angers (0-1) dans la fraîcheur du stade Raymond-Kopa ce mercredi en match en retard de la 20journée de Ligue 1, l'AS Saint-Étienne a enfin retrouvé le goût de la victoire après sept défaites de rang. Très loin du bloc inoffensif aperçu lors du derby contre l'Olympique lyonnais il y a quelques jours , les Verts décident de jouer haut et rendent la vie difficile aux Angevins, ces derniers parvenant néanmoins à mettre Paul Bernardoni, l'ancien gardien du SCO , à contribution sur une tête d'Ismaël Traoré (2) ainsi que sur une frappe du gauche de Billal Brahimi (41). Dangereux par l'intermédiaire d'Arnaud Nordin (20), les Verts prennent finalement les devants avant la pause grâce à un joli travail d'Yvann Maçon. Côté gauche, le latéral gauche élimine Vincent Manceau et adresse un centre maladroitement coupé par le défenseur du SCO Batista MendyPas franchement emballante et assez équilibrée dans les statistiques (sept tirs à huit pour l'ASSE, 53% de possession pour Angers), la rencontre ne parvient pas à se débrider malgré deux belles opportunités pour Denis Bouanga (47) et Nordin (63), et le score ne bougera plus jusqu'au coup de sifflet final. Mais l'essentiel est ailleurs pour Pascal Dupraz qui remporte son premier match en Ligue 1 depuis son arrivée dans le Forez , tandis que les Verts, toujours lanterne rouge (quinze points), reprennent espoir dans la course au maintien.Une victoire sans Wahbi Khazri pour l'ASSE, preuve que tout est possible dans le foot.