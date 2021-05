Saint-Étienne retourne Montpellier et valide quasiment son maintien

Montpellier (4-2-3-1) : Omlin - Ristić, Vidal (Benchamma, 75e), Congré, Cozza - Chotard (Dolly, 64e), Le Tallec - Laborde (Skuletic, 86e), Mollet, Wahi (Mavididi, 64e) - Delort. Entraîneur : Michel Der Zakarian.



Saint-Étienne (4-4-2) : Green - Debuchy, Moukoudi, Cissé, Silva - Nordin (Monnet-Paquet, 72e), Camara, Gourna-Douath, Youssouf - Khazri, Hamouma (Aouchiche, 75e). Entraîneur : Claude Puel.

Tous les signaux sont au vert à Saint-Étienne, vainqueur sur la pelouse de Montpellier ce dimanche (1-2).Encore à la lutte pour ne pas descendre, l'équipe de Claude Puel a démarré de la plus mauvaise des manières son duel face à des Montpelliérains en quête d'Europe. L'ASSE s'est fait surprendre dès le début de la partie par l'inévitable Andy Delort, auteur de son 13pion de la saison sur un coup franc parfaitement botté par son pote Florent Mollet. Pas le temps de gamberger pour les hommes de Claude Puel que Romain Hamouma a remis les Verts sur le droit chemin d'un plat du pied à un mètre du but déserté par Jonas Omlin. Une égalisation méritée, tant l'ASSE a globalement maîtrisé les débats en première période.La domination de Wahbi Khazri et ses copains s'est confirmée dès le retour des vestiaires, lorsque Mathieu Debuchy est venu ajuster le portier montpelliérain d'un plat du pied, tel un numéro 9, après un festival de Mahdi Camara côté droit. L'addition aurait pu être bien plus salée côté héraultais si Jonas Omlin n'avait pas sorti les parades nécessaires devant Arnaud Nordin (64), Denis Bouanga (77) puis Wahbi Khazri (83). Après deux défaites consécutives, Sainté atteint la barre symbolique des 42 points et a un pied et quatre orteils en Ligue 1 pour la saison prochaine.Côté MHSC, Michel Der Zakarian espérait sans doute un meilleur cadeau de départ de la part de ses joueurs.