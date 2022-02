Saint-Étienne renverse Montpellier

Saint-Étienne (5-4-1) : Bernardoni - Maçon (Thioub, 58e), Sacko, Mangala (Aouchiche, 77e), Nade, Kolodziejczak - Youssouf (Moueffek, 70e), Boudebouz (Hamouma, 70e), Gourna-Douath, Bouanga (Nordin, 58e) - Khazri. Entraîneur : Pascal Dupraz.



Montpellier (4-4-2) : Omlin (Bertaud, 69e) - Souquet, Cozza, Sakho, Ristić - Mollet (Leroy, 84e), Ferri, Chotard, Gioacchini (Delaye, 68e) - Germain, Wahi (Makouana, 77e). Entraîneur : Olivier Dal'Oglio.

Impossible n'est pas Stéphanois.Rapidement mené mais dominateur tout au long de la rencontre, Saint-Étienne a su garder le cap pour tout renverser en dix minutes. Une fin de match folle qui offre une bonne bouffée d'oxygène aux Foréziens.Dans le vacarme du Chaudron, les Verts réussissent une entame pleine d'envie, avec les premiers déboulés de Khazri ou Bouanga. Une fureur refroidie d'un coup par les Héraultais, buteurs sur leur première offensive. Wahi coupe parfaitement un centre premier poteau de Souquet pour glacer Geoffroy Guichard. Le temps de reprendre leurs esprits et les hommes de Pascal Dupraz reprennent leur marche en avant mais manquent trop de justesse technique. Il faut d'ailleurs attendre 35 minutes pour les voir cadrer une frappe, mais Omlin s'interpose en deux temps devant Bouanga (35). Le gardien suisse réalise ensuite une parade magnifique à une main devant Khazri après une relance complètement manquée (37).Après la pause, Sainté repart encore une fois très fort et étouffe son adversaire. Mais malheureusement pour l'ex lanterne rouge de Ligue 1, l'efficacité n'est toujours pas au rendez-vous, à l'image de plusieurs tentatives de Khazri (49, 76) ou du ballon un poil trop long du Tunisien à destination de Bouanga (57). En face, Montpellier perd Omlin, touché à l'épaule après un contact avec Ristić. Et finit par craquer sur un missile du revenant Hamouma, très remuant dès son entrée en jeu et qui vient délivrer Geoffroy Guichard. Pas suffisant pour des Verts totalement délivrés, frustrés de voir le retourné de Khazri contré (87e) mais finalement récompensé sur un but de Nordin. Une rencontre totalement renversée sur un déboulé de Nordin pour le but libérateur de KhazriDeux victoires consécutives et un stade ivre de bonheur : ça fait du bien de ne plus être dernier de Ligue 1.