Saint-Étienne renverse Clermont et passe 18e

Clermont (4-2-3-1) : Djoco - Zadadka, Seidu, Hountondji, N'Simba - Samed, Gastien (Kyei, 88e) - Da Cunha (Allevinah, 63e), Berthomier (Magnin, 63e), Rashani (Mendy, 79e) - Bayo. Entraîneur : Pascal Gastien.



Saint-Étienne (3-4-3) : Bernardoni - Nade, Mangala, Kolodziejczak - Nordin (Bouanga, 54e), Camara, Gourna (Hamouma, 46e), Sacko - Khazri (Youssouf, 86e), Thioub (Aouchiche, 74e), Boudebouz (Maçon, 86e). Entraîneur : Pascal Dupraz.

À l'heure du goûter, Sainté grignote.Menée et malmenée à Clermont, l'AS Saint-Étienne a renversé la vapeur dans les vingt dernières minutes pour repartir avec les trois points. Un beau cadeau d'anniversaire pour Eliaquim Mangala. Lea souffert face à Mohamed Bayo, à l'image d'une accélération qui a laissé le défenseur des Verts sur place. L'attaquant clermontois s'est ainsi offert un duel avec Paul Bernardoni, mais n'a pas cadré son tir (41). Plus embêtant pour l'ASSE, Mangala s'est fait manger par Cédric Hountondji sur l'ouverture du score. Le Béninois a placé une tête hors de portée du portier, sur un corner de Jason Berthomier (39). Il n'avait plus marqué depuis avril 2017, à l'époque où il jouait encore au Gazélec.Heureusement pour l'ancien défenseur le plus cher du monde, ses coéquipiers ont fait preuve d'un réalisme glaçant en égalisant sur leur premier tir cadré. Sada Thioub a ainsi trouvé Mahdi Camara, buteur au premier poteau (71). La tentative d'Adil Aouchiche a ensuite manqué de puissance (74), mais pas la tête de Timothée Kolodziejczak, à la réception d'un corner de Romain Hamouma (82). Sainté enchaîne un troisième succès, après ceux obtenus contre Angers et Montpellier. Désormais en dix-huitième position, les Verts reviennent à égalité avec Troyes et Lorient. Pour ne rien gâcher, ils n'ont plus que trois longueurs de retard sur Clermont.Quand Dupraz est là, tout va.