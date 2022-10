Dans le Chaudron, une nouvelle ébullition

Plus de quatre mois après le chaotique barrage retour contre Auxerre et les quatre matchs à huis clos qui en ont découlé, le stade Geoffroy-Guichard est à nouveau autorisé à accueillir du public, ce samedi à l’occasion de l’affiche entre Saint-Étienne et Grenoble (15h). S'ils seront un atout de poids pour pousser les Verts hors de la zone rouge, les supporters stéphanois n’ont cependant rien oublié des promesses non tenues de l’été et conservent une rancœur tenace à l’encontre du duo Caïazzo-Romeyer, toujours à la tête du club.

Le traumatisme d’Auxerre et l'éloignement forcé

Changements (encore) en attente

Des tribunes désespérément silencieuses. Voilà ce qui a accompagné la première sortie de Saint-Étienne à Geoffroy-Guichard cette saison, face à Nîmes (1-1). Il n’y a pas eu de bronca, ni même la moindre huée deux semaines plus tard, lors du retentissant et tristement historique revers face au Havre (0-6) . Guère plus d’acclamations ni d’effusions de joie quand Jean-Philippe Krasso et sa bande ont étrillé Bastia (5-0). Enfin, la réception d’un autre grand déclassé, Bordeaux, s’est déroulée dans un calme assourdissant malgré la victoire (2-0) . En fait, c’est simple : pendant les deux premiers mois de la saison, l’ASSE a disputé ses matchs à domicile dans une bulle. Pas sanitaire, mais purement disciplinaire. L’enceinte forézienne a en effet été frappée d’une lourde sanction, celle d’un huis clos total imposé pour les quatre premiers matchs de l’exercice (sans oublier trois points ferme de pénalité). Il faut dire que la dernière venue du public dans les travées du Chaudron avait accouché d’un bien triste spectacle. Sitôt la défaite en barrage contre Auxerre (1-1, 4-5 TAB) et la descente en Ligue 2 actées, de nombreux supporters avaient envahi la pelouse , certains d’entre eux lançant des fumigènes en direction de la tribune présidentielle.Cette soirée de détresse et de chaos, Max n’est pas près de l’oublier. Âgé de 21 ans, cet habitué des kops (nord ou sud, en fonction des places restantes en billetterie) était de ceux qui ont fait irruption sur la pelouse après l’ultime tir au but icaunais., promet-il.Également présent, Lucas, 21 ans lui aussi, estComme tous les autres amoureux du club décuple champion de France, les deux jeunes fans ont eu du mal à vivre cet éloignement forcé., insiste Julien Beal, abonné depuis quinze ans et porte-parole des Socios Verts, un projet qui vise à réunir suffisamment de contributeurs pour, à terme, entrer au capital du club.Après avoir ambiancé plusieurs parcages visiteurs, les Foréziens vont enfin reprendre place dans leur antre, ce samedi après-midi (15h), face à Grenoble.Ils y retrouveront une formation qui n’a plus grand-chose à voir avec celle reléguée à la fin de la saison passée, entre un mercato très animé (onze arrivées, vingt-quatre départs) et une autre philosophie de jeu portée par un entraîneur bien connu à l’Étrat, Laurent Batlles., dénonce Julien Beal.Pour l’instant incapables d’enchaîner les bons résultats, les partenaires d’Anthony Briançon se morfondent dans la zone de relégation (18place). Pas de quoi préoccuper Max, persuadé que laÀ vrai dire, ce ne sont pas les performances encore irrégulières de ces Vertsqui sont susceptibles d’agacer leurs supporters. Pour comprendre où se situe le nœud du problème, il faut relire le communiqué publié dans la foulée du barrage perdu et cosigné par les deux actionnaires, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer., était-il notamment écrit. Entre les lignes, on pouvait comprendre que les deux hommes forts de l’ASSE, très contestés, avaient l’intention d’enfin passer la main. En dépit des rumeurs et du projet de rachat porté par David Blitzer, la vente n’a pas eu lieu . Les changements majeurs tant espérés non plus., constate avec amertume le porte-parole des Socios Verts, qui publieront un livre blanc de propositions pour l’avenir de Saint-Étienne lundi et attendent un nouveau propriétaire pour avoir un rôle à jouer., poursuit-il. D’ici-là, Romeyer et Caïazzo (à Saint-Étienne, ce dernier vit désormais à Dubaï) vont continuer à susciter la rancœur des supporters., accuse Lucas.Avant d’ajouter :En dépit de la fermeture de la tribune Jean-Snella (celle des Green Angels), encore à huis clos pour deux matchs, il devrait y avoir une forte affluence et une chaude ambiance à l’occasion de ces retrouvailles., espère Laurent Batlles., affirme Lucas. Chacun reste également bien conscient qu’une épée de Damoclès est toujours suspendue au-dessus des têtes stéphanoises : au moindre dérapage constaté en tribunes, le sursis (trois points de pénalité et deux matchs à huis clos supplémentaires) risque de tomber. Bien informé de l’état d’esprit général qui règne au sein des groupes de supporters, Julien Beal est convaincu que cela n’arrivera pas., assure-t-il., embraye Max.Dans un passé récent, le Chaudron a parfois plombé ses protégés. À lui de rappeler à la France entière qu’il peut aussi les pousser à se sublimer.