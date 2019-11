Sainté lâche deux points à Oleksandriïa

Repris dans le temps additionnel alors qu'il menait de deux buts d'écart à cinq minutes du terme, Saint-Étienne sèche à Oleksandriïa dans la course aux seizièmes de finale (2-2). Si les Verts restent invincibles sous l'ère Puel, il y a de quoi broyer du noir.

Ruffier assure, Khazri conjure

La baraka de Zaderaka

Oleksandriïa (4-3-3) : Pankiv - Pasayev, Dubra, Bukhal, Miroshnichenko - Hrechyschkin, Banada, Kovalets - Luchkevych (Zaderaka, 78e), Tretiakov, Shastal (Bezborodko, 46e). Entraîneur : Volodymyr Sharan.



Saint-Étienne (4-3-3) : Ruffier - Kolodziejczak, Perrin, Fofana, Debuchy - Youssouf, Aholou, Bouanga - Nordin (Boudebouz, 87e), Khazri (Silva, 72e), Berić (Camara, 65e). Entraîneur : Claude Puel.

Par Antoine Donnarieix

C'est officiel : Saint-Étienne possède un autre visage, depuis l'arrivée de Claude Puel au poste d'entraîneur. Invaincus en cinq matchs toutes compétitions confondues, les Verts avaient pour mission de poursuivre leur bonne dynamique en rentrant d'Oleksandriïa avec quelque chose dans les poches. Et, si possible, trois points. Résultat ? Mission à moitié remplie, la faute à une fin de match complètement manquée. Grâce à deux buts sur autant de frappes cadrées, l'ASSE pensait pourtant obtenir un succès fondamental dans la course à la qualification pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa. Même si la qualification vient de s'éloigner pour ses hommes, Puel peut voir le verre à moitié plein : oui, son Sainté reste invincible. Mais les fans peuvent le voir à moitié vide : non, leur Sainté n'aurait pas dû se faire rejoindre alors qu'il menait de deux unités à cinq minutes du terme.2234 kilomètres, soit 24 heures et 36 minutes de route sans compter les éventuels bouchons. Voilà ce que devait se coltiner tout bon supporter de l'AS Saint-Étienne adepte des déplacements européens et de la traversée des différentes frontières en voiture, pour admirer son équipe dans le fin fond de l'Ukraine. Contre une équipe qui avait su embêter les Verts à Geoffroy-Guichard, les Stéphanois démarrent la rencontre avec la première occasion du match, mais la frappe de Jean-Eudes Aholou est trop enlevée pour trouver le cadre. En guise de réponse, Oleksandriïa réagit par trois fois. D'abord, Dmytro Hrechyshkin manque également d'adresse pour inquiéter Stéphane Ruffier. Ensuite, le tir d'Evgen Banada est stoppé d'un arrêt réflexe par le portier français. Enfin, Ruffier est à nouveau déterminant sur un arrêt à la suite d'un second duel face à Banada. Malgré ces trois alertes importantes, Sainté reste dans la roue des locaux.En apnée, l'ASSE sort la tête de l'eau au beau milieu de la première période : Arnaud Nordin lance en profondeur Wahbi Khazri, inspiré, mais accroché par Yuriy Pankiv dans la surface de réparation ukrainienne. L'arbitre n'hésite pas, désigne le point de penalty et permet à Khazri de se faire justice lui-même d'un contre-pied parfait sur Pankiv (24, 0-1). Lancé dans une bonne dynamique, Sainté met les bouchées doubles avec Robert Berić, mais le Slovène voit son tir frôler le poteau gauche de Pankiv. Plus à l'aise en fin de première période, les visiteurs sont plus dangereux. À l'image de Nordin, toujours présent pour déborder et apporter de la percussion sur son aile droite.Dès le retour des vestiaires, Oleksandriïa apparaît plus déterminé à changer les choses. Comme en témoigne un changement de joueur, à la pointe de l'attaque des Jaunes. De son côté, Saint-Étienne ne parvient pas à passer la vitesse supérieure pour définitivement se mettre à l'abri au score. À la suite d'une intervention virile, mais correcte de Zaydou Youssouf, les Verts pensent encaisser un but égalisateur de Hlib Bukhal. Mais la frappe du défenseur central est déviée par un de ses coéquipiers, signalé hors jeu à juste titre. Réactif comme en première période, Saint-Étienne inscrit un deuxième but dans la foulée : Denis Bouanga s'insère dans l'axe, et sert l'entrant Mahdi Camara pour son tout premier but chez les professionnels (72, 0-2). L'affaire est-elle bouclée ? Pas du tout, puisque Denys Bezborodko réduit l'écart à la suite d'un coup de billard (84, 1-2). Acculé en défense, Saint-Étienne ne pense plus à produire du jeu et se laisse rattraper dans le temps additionnel avec une reprise de Maksym Zaderaka sous la barre d'un Ruffier sorti aux fraises. Sale soirée pour les Verts, troisième à deux points de la deuxième place, et pour le coefficient UEFA français...