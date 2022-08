Saint-Étienne ne décolle pas

Saint-Étienne (4-3-3) : Green - Palencia, Giraudon, Nadé, Gabriel Silva - Camara, Neyou(Mouton, 78e), Lobry (Moueffek, 78e) - Aouchiche, Krasso (Rivera, 63e), Aiki (Cafaro, 58e). Entraîneur : Laurent Batlles.



Nîmes (5-3-2) : Dias - Vargas, Durand De Gevigney, Poulain, Guessoum, Eliasson - Thomasen (Delpech, 81e), Fomba, N'guessan(Labonne, 81e) - Koné (Benrahou, 64e), Tchokounté (Omarsson, 64e). Entraîneur : Nicolas Usaï.

NDS

Dans une ambiance de cathédrale en raison du huis clos de Geoffroy-Guichard, Nîmes a accroché Saint-Étienneen match d’ouverture de la deuxième journée de Ligue 2.Laissant volontiers la possession de la balle aux Verts, les Crocos ont plutôt opté pour un jeu plus direct pour tenter de malmener l’arrière-garde stéphanoise. À la 32e minute, Vargas lance Thomasen en profondeur grâce à une passe en une touche et le Danois croise sa frappe pour tromper Étienne Green et s’offrir son premier but sous ses nouvelles couleurs. Avant la pause, les joueurs de Laurent Batlles poussent et Benoit Poulain commet une faute de main dans sa surface. Jean-Philippe Krasso prend Dias à contre-pied pour remettre les compteurs à zéro au moment de regagner les vestiairesDurant le second acte, les Verts ont gardé le pied sur le ballon, mais ont buté sur un Lucas Dias en feu. Le portier nîmois s’offre un festival sur des frappes lointaines de Gabriel Silva (74e), Cafaro (75) avant de s’interposer sur la demi-volée de Giraudon (76e). Avec -2 points au classement, Sainté reste lanterne rouge de Ligue 2.