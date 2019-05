Saint-Étienne enfonce Monaco

Bien en jambes en première période, l'ASM a sombré après la pause face à des Stéphanois plus sereins et réalistes. Les Verts en profitent pour sécuriser leur position dans le top quatre de la Ligue 1, quand Monaco va sûrement devoir se bastonner jusqu'au bout pour assurer son maintien.



1

Sainté, la tête à l'envers

Le naufrage monégasque

AS Monaco (4-2-3-1) : Subašić (Seydou Sy, 45e) – Sidibé, Glik, Jemerson, Ballo-Touré – Silva, Naldo (Vinícius, 73e) – Martins, Golovine, Lopes – Falcao. Entraîneur : Jardim.



Saint-Étienne (3-4-3) : Ruffier – Saliba, Perrin, Kolodziejczak – Polomat, Vada, M’Vila, Debuchy - Cabella, Hamouma (Nordin, 46e), Khazri. Entraîneur : Gasset.

Il y a comme une désagréable odeur de danger. Laquelle a souvent été ressentie en Principauté depuis le début de la saison, et doit encore aujourd'hui subitement agresser les narines de Leonardo Jardim . Sans succès depuis six matchs en Ligue 1, dominée en seconde période par un Saint-Étienne volontaire, mais intermittent, l' ASM est décidément dans le dur et n'a donc plus que trois points d'avance sur le premier barragiste, Caen , à trois échéances de la fin de cette saison de Ligue 1. Tout le contraire des Verts, qui remontent provisoirement au troisième rang du championnat grâce à leur solide victoire sur le terrain d'un Rocher s'effritant un peu trop ces derniers temps.Invaincus en Ligue 1 depuis six journées, les Verts attaquent la rencontre pépère, peut-être un peu trop persuadés qu'ils sont voués à transformer en casse-dalle des Monégasques toujours enfoncés dans les bas-fonds du classement. Mauvaise idée : l' ASM a ce qu'il faut dans les jambes et l' ASSE , gênée par le pressing du quatuor Lopes-Golovine- Gelson Martins -Falcao, se met doucement, mais sûrement à frire sous le soleil de Louis-II. Falcao se procure alors la première occasion sérieuse de la rencontre en reprenant en extension un centre malin d' Adrien Silva , mais son tir termine dans les bras de Ruffier. Le portier stéphanois ne peut en revanche rien faire face à Gelson Martins, quelques minutes plus tard : bien lancé en profondeur, le Portugais expédie dans les filets adverses une frappe splendide dans un angle fermé. La défense stéphanoise est aux fraises, et dans la foulée du premier pion asémiste, Golovine, esseulé dans la surface, cochonne son duel face à Ruffier en envoyant son tir dans la niche du portier des Verts.Comme un signe que les choses vont se gâter pour l' ASM , Subašić – décidément maudit cette saison – se blesse sur une action anodine et est remplacé par Seydou Sy . Saint-Étienne en profite pour, enfin, se secouer les miches : Khazri et Cabella fusent de tous les côtés dans la surface, M'Vila repointe son museau dans l'entrejeu et Gasset choisit même d'abattre tout de suite ses cartes offensives en sortant Kolodziejczak pour Berić peu avant l'heure de jeu. Rien de transcendant, mais suffisant pour retourner le cerveau d'une ASM fragile : sur un centre anodin de Cabella, Ballo-Touré foire complètement son dégagement qui finit comiquement dans ses propres filets. Monaco ne s'en remettra pas et ne tarde pas à encaisser un second pion, alors que Cabella profite d'une reprise déviée de Nordin pour claquer une demi-volée fouettée parfaitement placée. Les Asémistes se font subitement tout petits, au point que Nordin, du haut de son mètre 70, s'envole au-dessus de l'axe central rouge et blanc pour caler une troisième bastos qui vient achever le club de la Principauté. La réduction du score tardive de Vinícius n'y changera rien : les poulains de Gasset s'installent un peu plus chaudement dans le top quatre de la Ligue 1, quand l' ASM va devoir finir sa saison la peur au ventre : Caen , 18et premier barragiste, n'est qu'à trois tout petits points au classement... Ça sent décidément mauvais, sur le Rocher.