Saint-Étienne enfonce Metz

Sainté prend une nouvelle bouffée d'air frais.Dans leur haletante course au maintien, les Verts se sont imposés (1-0) face au FC Metz à Geoffroy-Guichard et quittent la zone de relégation. Dans un Chaudron chauffé à bloc, les hommes de Pascal Dupraz donnent un rythme effréné à une rencontre devenue ouverte. À l'image de Denis Bouanga, pas loin de réussir son coup avec un but de la main finalement annulé grâce à la VAR (19). Rien de plus à se mettre sous la dent, pourtant, au terme d'une première période plaisante.Au retour des vestiaires, Denis Bouanga, l'homme en forme côté stéphanois, délivre les siens d'une demi-volée couchée et gagnante sur le côté gauche de la surface messine. Pas de clim' cette fois-ci, le but est bien validé et le stade Geoffroy-Guichard plein à craquer explose. Par deux fois, l'international gabonais a l'occasion de faire le break : d'une frappe écrasée sur le poteau (82) d'abord, puis d'un petit piqué bien gourmand (84) ensuite. Heureusement pour lui, ça sera sans conséquence, puisqu'un penalty qui aurait pu être accordé après que Nicolas de Préville a été bousculé dans la surface est annulé par la VAR (86). Au coup de sifflet final, Sainté fait les comptes, et ils sont bons : en six matchs, les joueurs du Forez ont pris treize points. Soit un de plus que le total des vingt et une premières journées. Costaud.Bernardoni - Thioub (Moueffek, 87), Sacko, Mangala, Nade, Kolodziejczak - Boudebouz (Aouchiche, 90+1), Youssouf (Douath, 45), Camara - Nordin (Khazri, 78), Bouanga.Pascal DuprazCaillard - Bronn, Kouyate, Kana-Biyik, Cande - Amadou (Yade, 78) - Nguette (Delaine, 54), Traore (Sarr, 65), Boulaya (N'Doram, 54), de Préville - Mafouta (Joseph, 64).Frederic Antonetti