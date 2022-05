Saint-Étienne en Ligue 2, Auxerre en Ligue 1 !

Au bout des tirs aux buts après une égalité parfaite sur les deux matchs, Auxerre a rejoint l'élite et envoyé Saint-Étienne en deuxième division. Une fin très triste pour la saison ratée des Verts, contrairement à celle de l'AJA qui se termine en beauté.

Un gros quart d'heure vert, avant le rééquilibre

L'ultime raté, signé Boudebouz

Saint-Étienne (4-2-3-1) : Bernardoni - Sacko (Silva, 57e), Moukoudi, Mangala, Trauco - Camara (Moueffek, 80e), Youssouf (Dioussé, 110e) - Hamouma (Boudebouz, 80e), Aouchiche (Nordin, 58e), Bouanga - Khazri (Crivelli, 62e). Entraîneur : Dupraz.



Auxerre (4-1-4-1) : Léon - Arcus, Jubal, Pellenard, Bernard - Touré - Trouillet (Perrin, 64e), Sakhi (Coeff, 83e), Hein (Sinayoko, 75e), Autret (Dugimont, 95e) - Charbonnier. Entraîneur : Furlan.

Par Florian Cadu

À l'issue de la première manche, il avait regretté l'absence de climatisation dans le vestiaire qui accueillait son équipe. Mais ce dimanche soir, Dupraz regrettera tout simplement le but qu'il a manqué à ses joueurs pour se maintenir en Ligue 1. Parce que sur la pelouse de Geoffroy-Guichard, qui a fini par être envahie de fans et de haine au coup de sifflet final, Saint-Étienne a réussi à égaliser sans parvenir à descendre d'un étage. Auxerre, qui a ouvert le score puis converti tous ses pénos après la prolongation, a en effet composté son billet pour l'élite. Et puisqu'il n'y avait qu'une place, lors de ce barrage retour...Malgré un 0-0 suffisant pour remplir leur mission, les Stéphanois démarrent cette finale disputée à domicile avec une grosse énergie offensive. Dès la troisième minute, Léon doit en effet s'interposer du genou devant Bouanga pour éviter l'ouverture du score juste avant que le tir dévié Gabonais soit de nouveau stoppé par le solide gardien . Dans un premier temps largement dominée et incapable de mettre le pied sur le ballon, l'AJA laisse finalement passer l'orage afin de monter en puissance pour prendre les choses en main… même si à la demi-heure de jeu, Aouchiche sollicite encore le portier auxerrois. Reste que les visiteurs ont du mal à se créer de vraies occasions, Hein en gâchant par exemple une belle en ratant son contrôle à l'approche des cages de Bernardoni. À la pause, le score apparaît donc vierge et le suspense demeure…Sauf qu'au retour des vestiaires, Auxerre parvient très rapidement à faire la différence : sur un centre d'Autret, Sakhi envoie un coup de casque faisant trembler les filets en même temps que le public stéphanois. Car à 1-0 en leur défaveur, l'ASSE a les pieds en Ligue 2 et doit donc au moins égaliser pour arracher la prolongation. Dès lors, Dupraz enchaîne les changements et fait entrer ses attaquants remplaçants. De quoi observer une réaction, de la part des locaux ? Pas immédiatement, le collectif de l'AJA continuant de faire douter leur adversaire qui multiplie les fautes au pire des moments… Jusqu'à l'égalisation de Camara à dix grosses minutes du terme, la tête du milieu de terrain faisant mouche suite à un corner d'Hamouma repris par le crâne du précieux Crivelli. Pas du tout découragé, le pensionnaire de Ligue 2 est toutefois sauvé par son ultime rempart qui repousse une énième tentative de… Bouanga, et une autre de Nordin. En attendant les tirs au but, le stress monte et les organismes s'essoufflent. Mais personne ne lâche, et il faut finalement un loupé de Boudebouz durant la séance fatidique pour entériner la décision. Cruel pour les uns, heureux pour les autres.