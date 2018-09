Saint-Étienne coince face à Amiens

Dans un Chaudron toujours privé de son kop nord, Saint-Étienne a eu chaud face à des Picards séduisants et dangereux. Finalement, l'ASSE s'en tire avec un match nul, un moindre mal vu le scénario, même si les Verts peuvent en vouloir à la VAR.

Des Verts pas encore mûrs

Video killed the radio stars

Ruffier – Kolodziejczak, Subotić, Perrin, Debuchy (Gabriel Silva, 55e) – M'Vila, Selnæs – Salibur (Berić, 65e), Cabella, Khazri – Diony. Entraîneur : Jean-Louis Gasset.



Amiens (4-3-3) : Gurtner – Lefort, Dibassy, Adenon, Krafth – Zungu (Ghoddos, 59e), Monconduit, Gnahoré – Otero, Mendoza (Bodmer, 64e), Konaté (El Hajam, 87e). Entraîneur : Christophe Pélissier.

Soixante-quinzième minute, Saint-Étienne souffre de plus en plus face à de solides et séduisants Amiénois. À défaut de construire, les Verts abusent de longs ballons et obtiennent quelques corners. Sur l’un d'eux, mal dégagé, Selnæs trouve Kolodziejczak qui pique sa tête au second poteau. Malmenée, l’ ASSE pense s’en sortir en ouvrant le score contre le cours du jeu. C’était compter sans la VAR, qui provoque l’annulation du pion. Dans la foulée, Berić est balayé par Dibassy dans la surface. Cette fois, pas de recours à l’arbitrage vidéo, alors qu’il semblait bien y avoir faute. Et c’est alors tout Geoffroy-Guichard qui est vert, de rage.Auteurs d’un gros coup chacun lors du dernier jour du mercato, Saint-Étienne et Amiens se retrouvaient deux jours après dans le Chaudron. Si côté stéphanois la recrue Salibur est déjà titularisée, les Picards préfèrent eux laisser Ganso sur leur banc. Sur le terrain en revanche, les deux formations appliquent la même stratégie, à savoir un jeu tourné vers l’offensive avec des projections rapides et peu de phases de conservation.Résultat, le premier acte est haletant, multipliant les occasions dans les deux surfaces. Saint-Étienne et Amiens se rendent coup pour coup, notamment via deux hommes : Cabella d'un côté et Konaté de l'autre, qui aurait dû récompenser la domination amiénoise (10, 21, 22, 24). Stéréotypé et soumis aux inspirations de Cabella et Khazri, le jeu stéphanois se délie en fin de premier acte, lorsque Amiens perd en intensité, mais sans trouver la faille. Si ce n’est sur un but sublime de Khazri, signalé hors jeu.De retour sur la pelouse, Sainté tente de prendre les choses en main, tout comme Dibassy qui repousse du bras un centre de Salibur. Un geste jugé non intentionnel par la VAR. Dans la foulée, les Verts perdent Debuchy sur blessure, tandis qu’ Amiens voit Zungu et Mendoza quitter le terrain sur civière. Ces trois blessures cassent le rythme d’un match jusque-là plaisant. L’entrée de Robert Berić redonne de l’air à l’ ASSE qui se perd dans les longs ballons. Mais c’est bien l’assistance vidéo qui écrit le scénario de ce match, en ne prenant aucune décision malgré plusieurs situations litigieuses dans la surface amiénoise sur Berić et Selnæs. L’ASSE pousse en fin de match et s’expose à quelques contres amiénois. Qui resteront vains, alors que Sainté concède son troisième nul en quatre rencontres.